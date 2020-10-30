孩子晚上几点睡能长得高？这个标准很少有家长做到

不少父母认为，只要孩子吃得好，多运动，再加上及时补钙，就能让他长得高。然而，很多家长都忽视了一个重要因素——睡眠！

睡眠也是影响孩子身高增长的重要因素，那么孩子几点睡能长得高？今天育姐请来了专家给大家好好科普一番~

孩子每天睡几点睡合适

睡眠研究表明，不同年龄段孩子所需的睡眠时长是不一样的：婴儿每天需睡16-18小时；学龄前孩子每天需睡11-12小时；学龄儿童每天需睡10小时以上；青少年每天需睡9-10小时；成年人每天需睡7-8小时。

想让孩子长高高，那么就要让孩子晚上8点半前就上床睡觉，最迟不要超过9点半，睡前可以给宝宝讲个故事，早晨7点后再起床。

要知道，生长激素的分泌高峰期分别是晚上【9点到次日凌晨1点】，【凌晨5点到7点】。在这两个时间段内，要让孩子处于熟睡状态，才能保证生长激素的正常分泌。

有的孩子每天都睡眠不足，缺半小时到一小时睡眠时间，似乎看上去并不严重，但“睡眠债”总是要还的。孩子长期缺觉，就容易出现注意力不集中、学习积极性下降、成绩受影响等问题。

别小看睡眠不足，危害真不小！

既然提到了睡眠不足，我们就来具体看看会对孩子产生哪些危害：

1.导致身体抵抗力降低

孩子睡觉的过程也是身体抵抗力提升的过程，长期睡眠不足会导致身体抵抗力下降进而容易患上近视、食欲不振、神经衰弱、感冒等疾病。

2.影响心理和大脑健康

孩子睡眠不足，就容易出现记忆力下降、注意力分散、烦躁易怒、容易情绪低落、孤独抑郁、紧张焦虑等表现。

3.妨碍身高和体重增长

身高的增长不仅和营养、锻炼、遗传等因素有关，还和生长激素的分泌多少紧密相关。生长激素在熟睡状态下处于分泌高峰，因此孩子睡眠充足有助于长高。

如何提高孩子的睡眠质量

说了这么多，下面我们就来说说该怎么样提高孩子的睡眠质量：

1.建立规律性睡眠

在孩子3个月时，大家就可以开始帮助他建立规律性睡眠了。专家指出，建议0-10岁的孩子都能在晚上9点前上床睡觉。

2.养成良好的睡眠习惯

大家要从小让孩子养成良好的睡眠习惯，要尽早摒弃不良的睡眠习惯，如含着奶瓶睡觉。

3.睡前给孩子讲故事

很多家庭在睡前都会给孩子讲故事，确实，阅读绘本最能让孩子放放松。

4.保持卧室光线昏暗

褪黑素是一种有助于睡眠的重要物质，它对光线很敏感。晚上保持孩子卧室光线昏暗，有助于提高他的睡眠质量。

注意哦，临睡前玩电脑、平板电脑、手机等也会妨碍褪黑素的正常分泌，因此，吃过晚饭后就不要让他接触这些电子设备了！

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