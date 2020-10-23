孕产妇最容易被便秘折磨，专家：可以试试这样缓解

芬兰东部大学的一项新研究显示，女性在怀孕期间和分娩后患便秘的几率是其他任何时候的2-3倍。

“然而，便秘相关的问题在分娩后会惊人地迅速消退，”MoonaKuronen说。他是医学博士，也是新发表文章的主要作者。

女性比男性更容易便秘

而便秘是很常见的，纤维含量低的饮食会增加不定期排便的风险。随着年龄的增长，便秘变得越来越普遍，女性往往比男性更容易便秘。

芬兰东部大学教授Docent Hannu Kokki的研究小组正在调查1000多名育龄妇女便秘和其他胃肠道问题的发病率。这项新研究发表在《国际妇产科杂志》（BJOG）上，主要研究中、晚期以及阴道分娩和剖宫产术后便秘的发生率。对照组包括200名非孕妇。

44%的妇女在妊娠中期患便秘

研究发现，44%的女性在怀孕中期便秘，36%在怀孕后期。阴道分娩后便秘的发生率增加到47%，多达57%的剖腹产妇女报告胃肠道问题和便秘。

据研究人员称，这一比例惊人地高，而且由于胃肠道问题对身心健康都有影响，因此应在怀孕早期就去做预防措施。要知道，严重便秘会增加痔疮、尿失禁和盆腔器官脱垂的风险。

准妈妈如何预防便秘

每天锻炼身体，吃富含纤维的均衡饮食，喝足够的水是预防便秘的最重要方法。怀孕期间，胎盘激素会导致大便减慢，子宫的生长会使大便难以正常排便。此外，怀孕改变了液体从肠道吸收的方式。因此，准妈妈更是要做好预防工作。

产后控制疼痛能预防便秘



便秘最常见的报告是产后，这可能是由于久坐和分娩后液体摄入不足造成的。此外，阴道分娩时骨盆肌肉的损伤可能会导致肠道功能的问题，剖宫产术后的手术伤口疼痛也会导致。研究人员建议，无论孩子是阴道分娩还是剖宫产，分娩后头几天的疼痛都应该得到控制，以便新妈妈能够尽快走动。

产后一个月，肠道功能基本恢复

这项研究的一个新发现是，正常肠道功能在分娩后迅速恢复。当阴道分娩或剖腹产的女性在分娩一个月后被问及她们的症状时，便秘的报告频率甚至会低于对照组。然而，其他胃肠道问题仍然经常被报告：口渴、肠胃气胀和腹痛的报告率为68-82%，略高于对照组。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)