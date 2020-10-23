带娃驾车出游，这份安全指南必读

金秋十月，是出游的好时节，很多家长都会带宝宝驾车出游。不过带宝宝坐车，也有很多注意事项，赶紧来了解一下。

1.不要抱着宝宝

很多家长喜欢把宝宝抱在怀里，认为这样比较安全。事实并非如此。要知道，一旦发生事故，在巨大的冲击力下，家长是抱不住孩子的，很容易把孩子甩出窗外。

2.不要让宝宝坐副驾驶

因为车内安全带是针对大人设计而不是儿童，无法提供做够的安全保护，建议让孩子坐安全座椅。

3.不要随意逗弄孩子

部分家长喜欢一边开车一边跟孩子说话或是玩耍，这样很容易造成注意力不集中，影响行车安全。家长在开车时不要跟孩子玩闹，集中注意力开车。

4.不要让孩子把头伸出窗外

这种做法非常危险，会危及生命安全。

5.不要让孩子单独留在车内

有的家长需外出办事或是孩子睡着后，会将孩子独自留在车内，这种做法很危险的。要知道车里空气不流通，加之温度过高，很容易造成宝宝缺氧危及生命。因此，家长千万不要把孩子单独留在车里，就算有急事，也要将孩子带在身边。

6.不要让孩子单独下车

孩子并没有大人那样有警惕心，下车时不会观察，这就很容易被路上车辆和行人撞倒。为保证孩子的安全，家长要带着孩子下车。

带孩子乘车外出，家长要多加注意，以此才能保证宝宝和自身的安全。

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