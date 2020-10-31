热爱生活，做一朵朱槿～

今天给大家带来我的褶皱纸作品——一朵朱槿，我比较喜欢这样称呼它，感觉朱槿这个名字好听，富有一点儿诗意。如果我说朱槿，你不知道是什么植物，那我说扶桑花或者是大红花，你肯定知道是什么花~

我家里养过两大盆朱槿，所以对这种植物印象深刻。这种植物比较高大，它的身高在一米往上，叶子的形状也很好看。这种植物花期全年都可以开放，只要照顾好它，温度适宜，春节的时候它也会开花，家里红红火火的~

时光制作的这朵朱槿，富态十足！花朵红得分外妖娆。给我家养殖的吊兰增添一些不一祥的氛围。同时又给家里增添了生机勃勃，褶皱纸做出来的花朵不仔细看，和真的是一样一样滴丫～

单独把这朵朱槿插到花瓶里，也可以装饰一角。默默绽放的大花花，永不凋谢～爱了爱了……赶快跟着时光，动手做起来丫～

制作过程：

准备材料：四片红色的褶皱纸，一片绿色的褶皱纸，一片黄色彩纸和一根花枝，还有双面胶。

1.红色的褶皱纸边对边折一下，变成一个长方形。

2.长方形在对折一次，变成一个正方形。

3.用剪刀把正方形的小方块，剪成一个花瓣的形状。注意剪的时候中间连接的部分不要剪断哦～

4.把花瓣的上方，往顺时针的方向拧一下，褶皱纸有弹性，这样容易出花瓣的型状。

5.整个花瓣给它拧成一根，一根麻花吧~

6.把它展开就是下图的效果哦～需要准备四个。

7.粘到花枝上。

8.黄色的花蕊下方贴上双面胶，花瓣从花枝下方穿上去。

9.四个都是这样粘好。

10.粘到画画下面，牙牙朝着花瓣的方向。

11.朱槿就完成了。

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