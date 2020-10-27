用黏土捏个小王子，爱好手工的宝妈不可错过！

每张照片的背后都有属于它自己的故事，下面呢我用黏土做了一幅小王子的装饰画，通过它来回顾一下那位住在其他行星上的小王子的故事。

小王子和一朵玫瑰花住在一颗小行星上。但玫瑰花的虚荣心伤害了小王子，于是他离开了小行星，想寻找真正的朋友。去各星球间游历，见识了国王、自负的人、酒鬼、商人、点灯人和地理学家 ，最终来到地球。

他遇到一只小狐狸，并用耐心征服了它，然后跟它结成了亲密的朋友，并明白了人生的真谛，明白了真正朋友的含义。最终他在撒哈拉大沙漠找到了生命的泉水，并在蛇的帮助下离开地球，重新回到了玫瑰花身边。

制作方法:

1.把蓝色黏土和紫色黏土混合在一起拉伸揉搓，用工具把它擀成薄片。

2.把它平铺在相框背面的纸板上，然后用剪刀修剪成长方形。

3.把相框的前面和后面组合在一起，背景就做好了。

4.用黄色黏土做一个凹凸的圆形当月球，再用黄色黏土揉若干个小圆形粘到上面，并用丸棒按压，然后把它粘到蓝色背景上。

5.用绿色，肉色，黑色黏土做出人物的身体以及四肢等部分，接着粘贴到月球上，再用红色黏土做一个围脖给他戴上。

6.取一块黄色黏土揉圆，然后用丸棒向下按压，接着用肉色黏土揉圆填充进去，再用工具戳出头发的样子，然后把它粘到围脖上方，接着用黑色黏土做出眼睛，纯真的小王子就做好了。

7.用绿色黏土做出花茎和叶子，再用红色黏土揉圆按扁卷成花朵，接着再做出两片叶子粘到花朵的下面，把它们组合起来就是一朵玫瑰花。

8.把做好的玫瑰花粘到小王子的脚下，再用黄色黏土做出六颗小星星点缀画面，一幅小王子的装饰画就完成啦！

小王子的故事你有读过吗？是否喜欢和他做朋友呢？

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