孕妈VD含量足，能帮宝宝避开高血压~

根据约翰霍普金斯彭博公共卫生学院研究人员的一项研究显示，当母亲在怀孕期间患有先兆子痫的高血压病时，儿童患高血压的风险似乎更大。但是，对于那些暴露于较高维生素D水平的儿童，这种不良关联可能会减少甚至消除。

这项研究结果基于对马萨诸塞州754对母子的数据分析，表明孕期较高的维生素D水平可能有助于保护子痫前期妇女所生的孩子免患高血压。

“越来越多的证据表明，心血管疾病的风险在很大程度上是在子宫中形成的，我们现在知道，维生素D可能以有益的方式改变了这一程序。”研究高级作者和助理教授NoelMueller博士指出。

先兆子痫的危害

先兆子痫可导致中风/器官衰竭，是孕妇生病和死亡的主要原因，也与死产和早产的风险增加有关。研究人员估计，全世界有2-8%的孕妇患有子痫前期。它与母亲肥胖有关，自20世纪80年代以来，美国重度子痫前期发病率急剧上升。

同时，在1988年到2008年间，美国儿童高血压的发病率上升了40%。研究表明，母亲先兆子痫可能是这种增加的一个因素。

缺乏维生素D会有高血压风险

研究还将母亲维生素D缺乏与子痫前期的高风险联系在一起，并指出在成年期甚至生命早期维生素D水平较低会带来更大的高血压风险。

“我们想知道子宫中的维生素D水平是否会改变母体子痫前期与儿童高血压之间的联系，”该研究的第一作者、Mueller研究小组的博士生MingyuZhang说。

为了调查这个问题，研究小组分析了1998年至2018年在马萨诸塞州波士顿医学中心进行的一项大型流行病学研究中收集的754对母子配对的数据。

数据集包括妊娠期子痫前期、出生时脐带血检测、3岁至18岁儿童血压等信息。

研究组中大约62%的母亲是黑人，52%的母亲超重或肥胖。先前的研究表明，黑人、超重或肥胖的母亲患子痫前期的风险更高。

生活在高纬度地区的肤色较深的人也更有可能缺乏维生素D，要知道维生素D是一种胆固醇衍生的分子，存在于一些食物中，但也可以在紫外线的帮助下在皮肤中合成。

研究组中大约有10%的妇女患有子痫前期，分析显示，当所有的血压读数按0到100%的比例排列时，她们的孩子平均收缩压比非子痫前期母亲生的孩子高5个百分点。

维生素D水平与儿童血压负相关

脐带血维生素D水平以剂量相关的方式明显改变了这些关联。与非子痫前期母亲的孩子相比，处于维生素D水平最低25%范围（最低的“四分位数”）的儿童血压平均高出11个百分点。

对于维生素D含量最高的四分位数儿童，如果他们的母亲患有子痫前期，那么他们的平均血压似乎没有差别——换句话说，研究结果表明，出生时维生素D水平相对较高，就可以完全减轻子痫前期带来的风险。

Mueller说：“如果其他流行病学研究证实了这些发现，那么就需要进行随机试验，以确定先兆子痫母亲体内较高的维生素D是否能预防儿童高血压。”。

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