咳咳咳，宝宝咳不停怎么办？这些食物赶紧安排

孩子咳嗽妈妈心疼，有的宝宝不仅白天咳，晚上也咳，影响睡眠，这对身体发育有很大影响。那么，妈妈该如何帮助宝宝尽快恢复健康呢？其实从日常饮食入手，就可以帮助宝宝缓解！

别紧张，咳嗽也是种自我保护



其实，咳嗽是一种呼吸道的自我保护机制。宝宝咳嗽，说明他呼吸道中可能有痰液或者一些其他刺激物。咳嗽的作用就是帮助呼吸道将痰液和刺激物排出体外，从而保持呼吸道畅通。

常见的止咳食谱

今天给大家推荐的几款食谱既营养又美味，主要食材都具有止咳功效，能够增强宝宝的抵抗力，大家赶紧来学。

1.梨子

梨子具有清热止咳、止渴生津的作用，是一种常用的止咳水果。梨子的做法多种多样，一种做法是，去核加入贝母粉、冰糖，煮熟后直接吃；还有一种做法是，将梨子、蜂蜜、冰糖一起熬制食用（注意一岁以上宝宝才可以吃蜂蜜哦）。以上这两种做法止咳效果都很好，大家可以自由选择。

这里给大家推荐另一种做法，用梨子煮粥。粥是宝宝常吃的辅食之一，大家无需多花心思，这款梨子粥将白色的梨肉融进奶白色的粥里，且粥里带有一点清甜滋味，即使口感很挑剔的宝宝也会很喜欢吃。

推荐食谱：润肺鸭梨粥

主要食材：

粳米100g，新鲜鸭梨2个，适量的水。

具体做法：

（1）粳米淘洗干净后，倒入清水中浸泡1小时。

（2）将鸭梨洗净，接着连皮带核切碎。

（3）锅中加入适量清水，将切碎的鸭梨放在里面煮半小时，然后捞出梨渣。

（4）在锅中加入浸泡好的粳米煮成粥，趁热让宝宝食用。

2.白萝卜

患病期间，宝宝对营养的需求会有所增加。用含有大量优质蛋白的排骨和具有止咳化痰功效的白萝卜一起煲汤，可以给宝宝补充能量和营养。而且，排骨中富含钙质，能帮助孩子长得更高。白萝卜清甜爽口，排骨酥软易消化，即使食欲不佳的宝宝也会很喜欢吃。

推荐食谱：白萝卜排骨汤

主要食材：

排骨250g，白萝卜500g，清水，食盐少量。

具体做法：

（1）将白萝卜切成小块、排骨剁成3cm大小的小块，备用。

（2）把排骨放入锅中炖至肉块从骨头上脱离。

（3）在排骨汤中加入白萝卜，煮烂后加入少量食盐既可以食用。

3.罗汉果

罗汉果含有多种维生素和大量甜味素，甜度是砂糖的300-400倍，但热量却很低。但罗汉果所含的糖分并不是葡萄糖，而是“萜配糖体”和少量果糖。用它泡水有甜味，非常适合给喜欢吃甜食的宝宝喝。

罗汉果具有止渴生津、止咳润肺的作用。宝宝喉咙感到不舒服时，大家可以用罗汉果泡一杯温水给他喝。罗汉果的甜味可以赶走咽喉的干涩，疗效非常好。

推荐食谱：罗汉果菊花茶

主要食材：

罗汉果10g，枸杞子5g，菊花20g。

具体做法：

（1）把罗汉果、枸杞子、菊花分别洗干净，备用。

（2）在茶壶中倒水，放入罗汉果煮开，煮开后加入枸杞子和菊花。

（3）将茶水再次煮开，即可倒出饮用。

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