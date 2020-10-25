享受的季节来了！带娃泡温泉指南

泡温泉具有消除疲劳、美容养颜的作用，大冬天全家人一起出门跑温泉是一件非常开心的事请。不过，小孩子也能和大人一样泡温泉吗？

今天我们就来好好叨叨这个话题：

哪些孩子最好不要泡温泉？

一般情况下，以下三类孩子最好不要泡温泉：

1.患有心脏病的孩子

温泉的水温很高，会让人大量出汗，心跳加速，心脏耗氧量上升，容易引发疾病。如果孩子有心脏病，不建议泡温泉。

2.患有皮肤炎、严重湿疹以及皮肤有溃烂伤口的孩子

温泉中含有的硫磺和其他酸碱物质具有消炎杀菌作用，对一般的寄生性皮肤病或感染性皮肤病有不错的疗效。但患有皮肤炎、严重湿疹以及皮肤有溃烂伤口的孩子泡温泉，不但会加重病情，还会污染水质。

3.三岁以下的孩子

三岁以下孩子皮肤角质层很薄，皮脂分泌量较少，防御功能弱，对外界刺激的抵抗力较差，皮肤温度的调节能力也很差。泡温泉有可能会使娇嫩的皮肤遭到有害物质侵袭，引发疾病感染。

再说，年纪太小的孩子长时间泡温泉，会造成保护机体健康的皮脂大量流失，进而导致身体大量散热，引发体温调节失常，容易生病。

带娃泡温泉的注意事项

这里提醒大家，以下九个细节一定要多加注意：

1.水温和时间控制好

孩子每次泡温泉的时间控制在15分钟以内为宜，泡温泉的总时长不要超过半小时。孩子泡温泉时，大家要密切留意他的身体状况。如果孩子感觉不舒服或者大量出汗，应及时让他离开温泉。

2.让孩子慢慢适应

孩子下水前，应先适应水温。先从低水温开始尝试，然后慢慢过渡到高水温，且尽量选择水深较低的温泉池，不要去水温过高的温泉池。这样做的目的是，给血管逐渐扩张留出时间。另外，泡一段时间后，要让孩子将胸部露出水面或者离开温泉池休息一会。

3.做好保暖工作

泡温泉时，浑身毛孔处于扩张状态，很容易遭到寒邪入侵。建议大家带孩子去泡室内温泉，身体露在水面以上的部位也要做好保暖工作。泡完温泉后，要让他及时裹上浴巾避免受凉。

4.不要让孩子泡药浴

很多治疗型的的温泉中添加了重要成分，成人去泡没有问题。但这些中药成分只适合成人，并不适合孩子的体质和皮肤。

5.选择坐式和足浴为佳

对于孩子而言，泡温泉的最佳姿势是坐式和足浴。使用这两种泡姿势泡温泉，胸部承受压力较小，不适感也不大，孩子感觉比较舒服。请注意，孩子没有被水浸泡的部位要做好保暖工作，防止受凉生病。

6.孩子饥饿或过饱时不要泡

如果吃得太饱，孩子泡温泉时肠胃道血液不足容易发生消化不良，产生不舒服的感觉；如果过于饥饿，孩子泡温泉时容易发生虚脱。所以，孩子泡温泉的最佳时间是两餐之间。

7.及时补充水分

泡温泉的过程中，体内能量和水分会大量流失，各位要及时给孩子和家人补充充足的水分，防止发生脱水现象，以喝温白开为最佳。

8.皮肤护理不能忘

温泉中的硫磺或碱分浓度较高，水分蒸发后会大量残留在皮肤上，对皮肤造成很大刺激。所以，孩子泡完温泉要仔细冲洗身体，并涂抹润肤露，避免皮肤干燥。

9.注意个人卫生

公共温泉的交叉感染风险较高，建议大家选择专门的家庭池，让孩子和家人一起泡温泉为好；或者让孩子在儿童池里泡，并安排家人在旁边看护。

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