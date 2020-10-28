补月子要不得，大吃大喝当心“小命不保”！

按照咱们的老传统，坐月子那营养供应得跟上啊~因为不仅要恢复身体，还得给宝宝喂奶。然而，事实上“补月子”要不得！前不久，有位宝妈因为坐月子时补过头病倒，住进了医院。

月子期大补，二胎宝妈病倒

34岁钱女士今年6月生下二胎，成了家里人重点呵护对象。婆婆信奉“女人月子坐不好，后悔一辈子，营养千万不能亏”的老一套，每天都给儿媳准备各种好吃的补充营养。也为了母乳充沛，钱女士吃得很卖力，基本上每天都要吃8两到一斤的猪头肉或牛肉，再加上鸡汤、鸽子汤、鱼汤等各种营养煲汤。

如此这般进补了2个月，钱女士重了有10斤。8月下旬，她还突然觉得腹痛难忍，疼痛主要集中在从肚脐眼周围蔓延到右下腹及腰部，总是恶心想吐，一天要吐好几次，吐到没东西为止。

忍了十几天，钱女士熬不住才去附近医院就诊。经医生检查，她被诊断为急性胰腺炎，须立即住院治疗。入院治疗1周后，虽然腹痛情况有所缓解，但检查结果不大好，胰腺周围积液仍未改变，被建议立即转院治疗。

转院后，钱女士的主治医师表示“即使是坐月子，也不能大吃大喝呀~这会刺激胰腺和肝脏旺盛分泌胰液和胆汁，如果情况再严重一点，可能有生命危险！”除了对钱女士进行对症治疗，还进行了穿刺引流术将胰腺部位渗出积液引出，这才让她情况好转。

半个月后，钱女士终于出院了。她的主治医师这么说道“这次症状还不算特别严重，如果转成重症急性胰腺炎，后果就不堪设想了，任何时候都不能暴饮暴食，要注意饮食均衡。”

补月子当心胰腺炎找上门

胰腺炎来扰，主要和暴饮暴食、大量饮酒、长期油腻饮食有关。放肆吃喝会刺激胰腺、肝脏猛烈分泌胰液、胆汁，致使胰胆2条“河流”洪水暴涨，造成消化道内压力骤升，进而导致急性胰腺炎的发生。

产后如果按照老传统大量进补，摄入过多高脂肪、高糖及高蛋白物质，被胰腺炎也就不奇怪了。

这里也提醒大家，任何时候都一定要合理饮食，千万别暴饮暴食！

月子期间怎么吃？

产后虽然营养需求高了一些，但这并不意味着要过分进补，此时更应该注重饮食均衡。我国 2013 版居民膳食指南中认为，产褥期的膳食应该坚持多样化的平衡膳食，以满足营养为原则，并没有什么特别的禁忌。

大家要保证的是食品安全，比如半生的肉、蛋类就不要吃了。另外哺乳妈妈应忌烟酒，避免喝太多浓茶和咖啡。

具体怎么吃可参考以下几条建议：

1. 适量多吃肉和蛋

猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉等肉类、鸡蛋富含蛋白质，而且吸收性高，是不错的选择。一般来说，月子期间每天饮食能有150g肉和1个蛋，在配合日常饮食就可以基本上满足产褥期蛋白质的需求了。

2. 多喝奶，多喝汤水

如果产褥期哺乳，那么也要注意补钙。奶类含钙量高，也容易吸收，每天建议喝500ml。

不少宝妈会担心自己奶水不足，其实每天喝水的量和母乳分泌量密切相关。如果喝水太少，会影响母乳的产量。所以建议大家月子期间哺乳的宝妈多喝汤水。不妨选择脂肪含量比较低的肉类来煲汤，比如鱼类、瘦肉、去皮的禽类、肉排骨等，蛋花汤、豆腐汤、蔬菜汤、面汤及米汤等也不错。

3. 避免高脂肪、高糖分

可不要喝太过油腻的汤，或者把汤上面那层腻腻的油去掉后再喝，亦或用吸管喝油层下面的汤水。

也不要只喝汤不吃肉，要知道肉汤的营养大概只有肉的十分之一，最好连肉带汤一起吃。吃肉的时候呢，把皮和肥肉部分去掉吧。还有，饼干、蛋糕、油炸食品这些少吃为妙。

4. 饮食充足，但别过量

月子期每天大鱼大肉不是好事，一旦摄入过多的蛋白质、脂肪，会使消化系统和肾脏负担大大加重，会影响吃其他的食物，容易造成营养不均衡。大家最好注意均衡饮食，五大类食物每类（奶类及代替品、肉、鱼、蛋及代替品、蔬菜类、水果类及谷物类）都不过量，这样才能摄取充足均衡的营养呐~

如果因为一些原因无法哺乳，那么营养需求会比哺乳妈妈少一些，吃的也应该比哺乳妈妈少哦~

5. 蔬菜、水果也得吃

有些地方流传着产后不能吃生冷食物的说法，所以有些老人会不给产妇生吃蔬果。但事实上，产褥期不吃蔬菜、水果才是对母婴健康不利。新鲜的蔬果含有多种维生素、矿物质和膳食纤维等，不仅可以增进食欲，增加肠蠕动，远离便秘，还能促进乳汁分泌。月子期建议每天吃蔬菜300—500g，水果200—400g。

产褥期宝妈身体还在恢复中，之前卧床时间长，腹部肌肉松弛，运动量少，容易便秘。如果产后完全不吃蔬果，不仅容易便秘，还会导致某些微量营养的缺乏，影响母乳中维生素和矿物质的含量，进而影响宝宝的健康。

6. 科学锻炼和生活

一些老观念认为产后要想养好身体，才能养好身体。其实不然，越来越多的研究表明，产后应该适当运动才更利于身体恢复，也能帮大家尽早恢复身材。

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