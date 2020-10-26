孩子生病用药，要遵循这几个原则！

相较于成年人，孩子的抵抗力比较差，在秋冬季节比较容易患病，情况严重者就需要吃药。不过孩子的代谢水平、耐受能力比较差，所以在用药的时候，很可能出现一些副作用，严重的可能给孩子未发育成熟的器官造成永久性的损伤。为此在给孩子用药的时候，一定要牢记下面这些原则：

1.成人儿童要分开

一些家长会有这种想法：孩子生病也可以吃大人的药物，只需要根据体重减量即可。但事实上，孩子的肝脏等脏器还没有发育完全，无法像成年人一样对抗药物的副作用，即便是减少药物使用量也不行。所以孩子的药一定要单独买，选择专为儿童设计的药物；建议在给孩子用药的时候，最好能先咨询一下医生，了解药物的副作用与使用方法后，再去服用。

2.要用量要精确

医生在给成年人开药的时候，大多会叮嘱一天吃几颗、吃几顿；而小孩子吃药则不能这么笼统，需要先确认孩子的体重与身体情况，再精确给药，这样才有利于孩子的病情，同时也不会给孩子带来太多损伤。建议给孩子用药前，一定要先测量孩子的体重，然后按照说明书上的量，精确喂养。另外当觉得药效不理想的时候，也不要擅自增减药量，必须要先咨询医生。

3.别让孩子自己吃药

孩子对药物缺乏正确的认知，不知道一顿要吃多少，也不清楚药物不仅能治病还能害人，一不小心就可能引起中毒情况。为此孩子吃药一定要有家长在旁边盯着，不能让他们自己吃；此外家里的药物要收纳在孩子无法自行取到的地方，尤其是成人的或者副作用大的药物，一定要锁在柜子中。

4.注意用药的时间

药物的的性质不一样，其发挥效用的机制也有所区别，比如有些药物适合饭前吃，有些适合饭后吃，如果搞错了顺序，那么不仅效果有所偏差，还可能对孩子的消化道带来不利的影响。另外有些药物的服用间隔比较短，家长们要注意用药时间，避免重复喂药。

孩子不肯吃药，该怎么办？

大人都知道“苦口良药利于病”的道理，所以即便药物又苦又难闻，还是鼓起勇气吞下去。而孩子们则不懂这些，每每喂药都是一番大战，那么要怎么让孩子乖乖吃药呢？

1.买好吃的药

在给孩子买药，或这医生开药的时候，就选择一些口味比较好的药物，现在不少儿童药物都会做成果味的，孩子接受起来也更方便。目前不少医院会给孩子开中药，建议家长们多争取一下，尽量不要开中药，因为中药大多比较苦，孩子很难接受。

2.搭配好吃的

前些日子看到一个视频，就是家长用小馒头把药液吸入，然后让孩子吃掉小馒头；除此以外还可以把药物放到果汁内，能掩盖一部分味道，比较容易服下，但是注意最好不要和奶一起吃，不利于药物的吸收。

3.给一些奖励

可以向孩子许诺，吃完药就满足他一个简单的愿望，比如喝完这杯药就可以看一会动画片、吃一些糖果等等。每次当他们顺利吃药后，要及时给予鼓励，并且拥抱和接吻，同时还要夸孩子勇敢，几次之后就会越来越顺利。

4.借助一些工具

如果是比较小的宝宝，那么就可以借助一些工具帮助喂药，比较推荐的是注射器，一方面是比较好操作，另一方面是不容易伤害到宝宝。喂药的时候，可以轻轻扶住他们的下巴，等到嘴巴张开的时候，就迅速把药液推进嘴巴。注意推药的速度不能太快，同时也要控制药量，以免呛到孩子。

药是治病的，不是拿来害宝宝的，所以家长们一定要记得上面这些原则，避免药物对宝宝的身体造成损伤。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)