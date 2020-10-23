被孩子欺辱的父母，都是活该！

现代教育讲究的是平等，孩子有独立的人格，要把他们当个小大人，为此家长需要放下身段，和孩子处朋友。可是不少家长，似乎走错了路……

因上错了车，女儿狠踹母亲

近日有网友爆料，在武汉地铁2号线金银潭站，一名约莫10岁的女孩，反复用脚踹同行的母亲。据拍摄者表示，妈妈因为匆忙做错了方向，下车后女孩就用脚踹她。旁边的人看不下去，就去劝阻女孩，没曾想女孩还欲要动手打人，后经妈妈的劝阻，两个人上车离开了。

这个视频引起了不少网友的愤怒，表示女孩要教育：

“气愤！这是养了一个白眼狼吗？太没教育了！”

“换成是我，早就打过去了，让她知道没大没小的下场！”

“只是一时疏忽，就这么对待母亲，这个孩子以后还得了啊！”

也有网友表示，女孩这个样子，都是父母没教好：

“女不孝，母之过！”

“这就是教子无方的下场。”

“都被这么欺辱还不还手，这妈没救了！”

我们一直强调，要满足孩子的需求，歌颂伟大的父爱、母爱。然而有太多家长走了歪路，无条件满足和奉献，于是这样的事情还有很多。

因忘买饮料，妈妈被女孩“连环踢”

记得年初在家看了个视频，是一对父母带着10岁女儿逛超市，去超市之前妈妈许诺给女儿买饮料。去超市的路上，路过一家服装店，里面一些款式让妈妈有些心动，于是就拉着家人进去试衣服。

因为店里人比较多需要排队，试衣服时间比较久，妈妈就忘了女儿的事情。女儿等的不耐烦，突然发起了脾气，甚至“连环踢”这妈妈。不过看得出来，这位妈妈平常很宠溺孩子，即便是女儿做出暴力行为也没有生气，反而安抚着孩子。

一旁的爸爸看不过去，立马过去踢了女儿一脚。妈妈看到，急忙拦着父亲，然后又心疼了安抚着女儿。

对此网友们纷纷表示：妈妈太惯孩子了，爸爸这一脚踢得好！

你的溺爱，让孩子变得肆无忌惮

不少孩子都是独生，这就表示他们可以100%拥有父爱和母爱，而家长们也愿意付出从而尽可能让孩子过的幸福快乐，为此孩子想要的，只要在力所能及的范围内，就会满足他们。而这种无条件的满足就是溺爱，会让孩子变得任性、不懂得感恩。

生活中这些行为，也是溺爱

1.万事包办

孩子虽然还没有完全长大，但是依然有很多事情可以自己做。然而有些家长在生活中，真的是“操碎了心”，把孩子什么事情都揽在自己身上，结果最后孩子变得懒惰、依赖、缺乏自理能力。

2.过分保护

人在成长的道路上会有一些磕磕绊绊，虽然会给孩子带来很多麻烦，但是却能丰富孩子的人生，同时也可以让他们更加坚强。而不少家长，因为担心孩子会受伤，就去限制孩子的一些行为，拒绝他们尝试，久而久之自然就会变得娇惯、懦弱。

3.没有底线

满足孩子可以，但绝不能没有底线。过度地袒护、一味忍让，会让孩子逐渐摸到大人的弱点并且一直利用，从而一次次打破家长的底线。最后就会发现，孩子会为自己的目的，越发不择手段，比如殴打父母。

优秀的父母，懂得什么才是教育

在成长过程中，孩子身上肯定会出现一些缺点，这并不可怕，可怕的是作为领路人的家长对这些缺点熟视无睹，于是慢慢地孩子也就脱离的正轨。为此，家长一定要多多反思自己的教育方法，给孩子正确的指导：

1.及时指正

如果总是溺爱孩子，那么就可能包容他们的所有行为，孩子也会因此变得行为无度，不辨是非。在生活中，要多关注孩子的言行，发现有做错的情况时，一定要及时指出，同时还要督促他们承担自己的错误。

比如孩子打破了别人家的窗户，家长要要立即教育，并且让他们写检讨书。然后带着孩子一起去别人家道歉，同时承担玻璃的更换费用，注意要扣除孩子的部分零花钱，让他们知道做错事自己要承担责任。

2.早立规矩

孩子并不知道正确的行为准则，不知道该如何控制自己的言行。所以爸爸妈妈们要早早给孩子立规矩，注意这些规矩要细致、明确，从而让孩子能明白。规矩立好之后要严格执行，不守规矩是要给予一定的惩罚，守规矩了则可以适当给些奖励。

孩子就是一面镜子，当他们表现欠佳的时候，家长也会非常丢脸。教育孩子刻不容缓，一旦错过了关键期，让他们养成了不良习惯和性格，再想纠正就难了！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)