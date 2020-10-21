令人发指！女子长期被锁在厕所中，被救时已不能走路

据《印度斯坦时报》报道，近日，印度妇女福利部门解救了一名受困女子，此前该女子被丈夫锁在厕所中足足十八个月。据了解，该女子和丈夫已结婚17年，育有三个孩子，但孩子们对妈妈态度十分冷淡。

女子被关厕所，被解救时无法行走

据了解，此事发生在印度哈里亚纳邦帕尼帕特区的里什普尔村。当地村民向印度妇女福利部门举报称，该村有一名妇女被她丈夫锁在厕所中，已长达1年半之久，处境悲惨。

10月13日，妇女福利部门的工作人员在几名警察的陪同下前往该村解救被困妇女。一行人抵达现场时，发现该妇女躺在不足两平方的地板上。工作人员表示，“她身体很虚弱不能走路，我们拿出食物给她时，她一连吃了八个面包。”

丈夫谎称妻子精神异常，孩子们对妈妈态度冷漠

据悉，该女子的丈夫名叫纳雷什·库马尔，现年35岁，目前已被警方逮捕。有人反映称，库马尔有时候连续好几天不给妻子食物和水。工作人员还发现，3个孩子对妈妈的态度很冷淡，他们将查清楚这是不是与其丈夫有关。

据库马尔供称，妻子患有精神疾病，曾去医院治疗过。当警方让他拿出相关证明时，他又不能说清楚妻子的病情。

工作人员和女子交谈时，发现她神志清楚，可以辨认出家人身份，并能够正确回答一些问题。工作人员说：“有人说她精神不正常，但事实并非如此。我们和她交谈过，她的精神明显没有问题。”

工作人员没有透露女子的具体身份。目前，该女子已被送往公立医院接受治疗，随后将交由亲戚照料。

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