宝宝呛奶怎么办？了解了这些，你就不会慌！

很多新手妈妈对宝宝的一举一动都会很紧张，特别是遇到宝宝呛奶这种突发事件，往往会不知所措。今天这篇文章就来好好说说宝宝呛奶这件事，教你如何正确应对。

宝宝呛奶的原因

1.喂养方式不正确

给宝宝喂奶时，有的妈妈会让孩子平躺，但其实这个姿势就很容易宝宝呛奶，此外如果宝宝喝奶速度过快，也会造成宝宝呛奶。因此给喂宝宝奶时，要把宝宝的头抬高，并且选择安静的环境给宝宝喂奶。

2.宝宝呼吸不畅

如果宝宝呼吸不畅，喝奶时，就无法调整呼吸与进食的节奏，那有可能发生呛奶表现，家长要注意孩子是不是感冒了。

此外还要考虑孩子的生理原因，毕竟宝宝还小，神经系统发育也不是很完全，也就容易呛奶。

3.缺乏维生素A

国外有研究指出，如果宝宝缺乏维生素A，也容易呛奶。因此家长要做好对维生素A的补充。

宝宝呛奶后怎么办

让宝宝身体向侧倾斜45—60度，或是脸朝一边，让奶水流出，避免流入气管，同时及时清理宝宝口腔中的异物，保证宝宝呼吸通畅。

怎么预防宝宝呛奶

1.喂奶姿势要正确

喂奶时，奶瓶抬高，上半身呈30至45度角，这样可避免空气进入口腔，引发呛奶。

2.喂奶时观察宝宝

给宝宝喂奶时，妈妈要观察宝宝，如果发现宝宝有溢奶的表现或者脸色发青，要立即停止喂奶，如果是早产儿、以前也出现呛奶的婴儿更是要注意。

3.喂奶后及时拍嗝

喂完奶后，将宝宝放在肩头，轻轻拍打其背后，帮助其排出气体，听到打嗝声后，再将他们放到婴儿床上，侧卧约半小时，没有呛奶危险后，再让宝宝平卧休息。不要让宝宝趴着睡觉，以免有猝死风险。

4.不要在这些情况下喂奶

如果宝宝已经吃饱或是在哭闹时就不要喂宝宝，以免发生呛奶情况。

5.控制好喂奶次数

如果是母乳喂养，妈妈最好压着乳晕，以免奶水流出速度过快，如果是人工喂养，奶瓶奶嘴不宜过大，让奶水成滴状流入宝宝嘴里。

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