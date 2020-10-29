味道鲜美的蒜香鲍鱼，吃着超过瘾！

时下各种海产品价格都开始优惠起来了，在家轻轻松松做海鲜，健康又美味，今天给大家分享一道蒜香鲍鱼，简单快手，味道鲜美。

鲍鱼营养价值高，肉质鲜嫩，被称为”海味珍品之冠”，可以给孩子吃哦~

食材：

鲍鱼8个，小米椒1个，蒜1个，葱1根，蚝油1勺，生抽2勺，热油1勺。

步骤：

1.辣椒葱蒜切碎，鲍鱼先刷洗一遍，再用勺将肉挖出来，去除下面黑色内脏，再将肉和壳刷洗干净。

2.鲍鱼肉上打上花刀放入壳中，再摆入盘中。马克西姆锅中热油爆香蒜未，加入2勺生抽，1勺蚝油翻炒均匀。

3.将蒜汁淋在鲍鱼肉上，放入锅中冷水上锅蒸五分钟关火焖三分钟，撒上辣椒葱花淋入一勺热油即可。

温馨提示:

1.鲍鱼肉一定要清洗干净，特别是边缘覆盖的一层黑色东西，需用刷子仔细清除；

2.因为蒸制的时候需要用到鲍鱼壳，所以鲍鱼壳也需要仔细刷洗干净；

3.鲍鱼的蒸制时间可根据鲍鱼的大小来定，小的五六分钟足以，中等的七八分钟即可，不可久蒸，否则影响口感；

4.最后一步，只用热油淋，味道鲜香清爽。

一口一个，一盘不够吃。

味道鲜极了！！超爱！！

一口鲍鱼一口金，四大海味之首。餐桌上的经典！！趁着海鲜季，做起来哟！！

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