孩子生病不愿吃药？是时候拿出杀手锏了

天气一冷，小孩子就容易生病，感冒发烧腹泻啥的，统统找上门，可让妈妈们愁死了。

本来小家伙生病就难受，还要喂药就难上加难。不吃药吧，好不了；吃药吧，孩子各种抗拒，看着强压之下宝宝那一串串眼泪，可真是把宝妈们给心疼坏了！

其实，给宝宝喂药也是有技巧的，育姐这就给大家晒几个“杀手锏”，保证能让孩子乖乖吃药~我们继续往下看：

孩子不愿吃药的原因

知己知彼，方能百战百胜。首先我们来了解下为何小孩子都这么怕吃药：



1.父母喂药时的姿势让孩子很不舒服，进而就出现了抗拒的心理。

2.父母喂药时，往往会在不经意间营造出一种紧张、焦虑的气氛，让孩子感到害怕。

当孩子有过一次吃药不愉快经历后，下次吃药时他就会更加焦虑，陷入害怕和抗拒的心理循环中，喂药也就会变得更难了！

给孩子喂药的正确步骤

1.准备好喂药工具

给孩子喂药前，准备好注射筒、滴管、勺子等喂药工具。

2.遵医嘱准备药物

大家要在医生的指导下准备好相应药物，千万不要随意增减药物或者改变服药量。

3.和孩子事先沟通

大家可以告诉孩子，想让病早点好就要吃药哦，药虽然味道有点点奇怪，但如果快速吞下去就没有什么感觉。这样就能缓解孩子的紧张情绪。如果孩子抗拒吃药，千万不要强灌。

4.使用舒服的喂药姿势

要让孩子舒舒服服地接受药物，比如可以让孩子半躺在妈妈的怀抱里。

端起小板凳，快来pick喂药技巧

接下来就是重头戏，喂药的小技巧来了，各位宝爸宝妈快来pick：

• 分散宝宝的注意力

对于小孩子来说，可以转移他的注意力，孩子在迷迷糊糊中就能顺势吃下口中的药物。

• 让喂药场景变得生动起来

对于大孩子，大家可以改编一下孩子绘本里的故事，或者孩子喜欢的某个动画人物。比如xx公主生病了，她吃了药就好了。或者让爸爸扮成病菌大魔王，妈妈和宝宝一起扮成护卫战士，用药来“攻击”爸爸，看着病菌被打倒，小孩子也会欣然接受药物的。只要把场景变得生动起来有代入感，孩子一般也就愿意服药了。

给娃喂药，牢记“四不要”！

注意，给孩子喂药时要谨记这几点：

1.不要欺骗孩子

为了让孩子乖乖吃药，有的父母就欺骗孩子说药是糖果。这可会给未来埋下隐患，孩子不懂事，如果以后都将药物误以为糖果，就会造成严重后果。

2.不要去壳服用

有的父母为了喂药方便，就把胶囊打开，药粉放水中搅拌喂下。要知道，有些药物去掉胶囊壳后很可能会灼伤孩子的食道粘膜。

3.不要盲目增加服药剂量

有的父母为了追求药效就给孩子增加服用剂量，这很可能会对孩子的健康造成危害，千万要遵医嘱啊！

4.不要压住舌头强行喂药

有的家长还喜欢用勺子将孩子舌头压住，这样将药倒入，就能让孩子顺势吃下。其实这样做很容易让孩子反感，导致其抗拒吃药。如果父母操作不当，还容易呛药和咳嗽。

Tips：孩子不肯吃药，可以强灌吗？

原则上，是不主张强灌的，但是如果各种方法都用了，孩子还是不肯吃药，那么家长就需要采取些“强制措施”：

第一步，用手指将孩子下巴轻轻按住，使其张开嘴；

第二步，用针筒或滴管吸取少量药液，将其伸进孩子口腔一侧，在面颊的最深处，慢慢地注入药物；

第三步，喂药后可以给孩子喝点水或使用安抚奶嘴，来帮助他吞咽药物，减轻口中药味。

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