GAI老婆被围观喂奶崩溃大哭，一句话说出了多少宝妈的心声

不少女性旁友吐槽，感觉自己当妈以后像是动物、器官……总之，不是个人了。

这段时间，王斯然GAI夫妇因为太甜频上热搜。

不过，这次因为母乳喂养的事情，一家人有点不愉快。

产后的王斯然，因为身体不适+情绪波动+畏惧哺乳，内心抗拒喂奶，甚至一度要放弃母乳喂养。

GAI一项很体贴老婆，并没有强迫王斯然，但家里的长辈并不会这么想，而是担心饿着宝宝。

为了看宝宝好好喝奶，婆婆和家人每次都要围观王斯然喂奶，这让她尴尬很烦恼，便让gai去沟通，以后别围观她喂奶了。

于是，婆婆就不开心了。

好在经过GAI的解释，老人表示理解。

初为人母，需要时间去接受和适应。对于喂奶被围观，王斯然坦言“我感觉自己很像动物，随意围观，没有隐私。”

说着说着，她就崩溃了，抱着Gai痛哭……

成年人的崩溃就在一瞬间，无数宝妈因为这事被逼到崩溃！

在身体、心理状态都很不好时，隐私部位不知道为何突然成了“开放食堂”，无论谁走过路过都评判一番，怎能不令人抓狂？！

可能有很多人认为当妈的没有隐私是理所当然的。

问题是，在宝妈自己看来，喂奶是一件很私密的事，这个时候有人围观会让有种被“扒光了看透”的感觉。可能老一辈父母不会有这种感受吧~因为那个时候他们怀孕生子母乳喂养是一件值得炫耀的事情。这个时候，如果宝妈不好直说，就需要老公出面啦~

听说，几乎每位哺乳妈妈都经历过被自己亲妈、婆婆、隔壁床一大家、亲朋好友、邻居，以及男性长辈等围观的事儿。

Emmm，有时不仅仅是看看这么简单，大家还会指指点点、热烈闲聊。一边用一种批判的眼光去审视你的乳房，甚至上手捏一捏，一边兴致勃勃的讨论。这个时候，你最好是个合格的工具人，如果不高兴了就是事多、矫情！

在妈妈群、母婴论坛上，因为喂奶被围观求助的宝妈随处可见：

难道当妈了就不能有隐私了吗?

真心希望每位哺乳期妈妈都能得到应有的尊重、理解。

除了被围观，伴随而来的一些话很容易让哺乳期妈妈炸毛：

△ “你奶水够不够？”

包括但不仅限于此，“听说，你奶水少啊”“你胸小，难怪没奶”“你胸那么大，怎么还没奶”“你胸软趴趴的，能有奶么”……

有些人就生怕宝妈把宝宝饿着了，不仅要“亲切慰问”，还要上手指导。

△ “奶水这么少，多吃点”

每当吃饭的时候，总会有人在宝妈耳边念叨“多吃点/喝点……，有营养，好下奶”不吃?那会被强逼的，谁管你吃饱没。

△ “都是你奶水有问题！”

一旦宝宝出了问题，不管是大便干还是咳嗽了两声。在你心疼、焦急的时候，责难来了“你是不是吃什么了?”总之，都是宝妈的错。

△ “宝宝哭了，快来喂奶！”

拜托，宝宝哭了≠饿了，但总有人认为喂奶能解决一切，宝宝一哭宝妈就要随叫随到。即便宝宝是饿了稍等片刻也没啥吧，让宝妈先上完厕所或洗完澡不行吗?

你有被围观喂奶吗？你也很抗拒这种围观行为吗?有没有听过刺耳的“慰问”或“指点”?欢迎大家留言~~

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