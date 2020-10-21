警惕！孩子有这些表现，不是单纯的过敏，而是哮喘！

哮喘的发病年龄越来越低龄化，家长朋友们一定要提高警惕。下面，我们就来好好说一说哮喘的症状和护理方法，赶紧来一起学习一下~

宝宝患上哮喘后的常见症状

1.早期表现

宝宝在接触过敏原或是冷空气时如果出现上呼吸道过敏的表现（打喷嚏、鼻痒等），这有可能是哮喘发作的表现，因为孩子还小不会说话，他们只会揉眼、搓鼻，干咳等，无法表达自己的不适。家长这时候要格外小心，不可大意，以免加重孩子的病情。

2.缓解期的表现

由于在缓解期，有的宝宝大多不会有表现，对活动也不会造成影响。有的宝宝也只是表现为过敏性鼻炎或是咽炎，或是胸部不适，肺内哮鸣音或有或无。

3.发作时表现

宝宝发作时，呼吸速度加快，因为呼吸困难只能张口呼吸咳嗽。发病初期，只是干咳等到后期，宝宝咳嗽时会伴有白色粘液样痰。若病情严重，宝宝会变得烦躁不安、脸色苍白，出冷汗等等。

孩子患上哮喘怎么办

1.发热时护理

当发热时，家长需采用物理降温，必要时使用药物降温的方式帮助孩子缓解不适。孩子出汗时，不要盲目减少过多衣物，应做好保暖工作，多给孩子喝水，以防宝宝脱水。不仅如此，家长还应该保持宝宝口腔卫生，用生理盐水漱口，衣物整齐干净。

2.心理上的护理

宝宝哮喘发作时，家长会担心会紧张，这些情绪也会影响到孩子，加重病情。因此，当孩子哮喘发作时，家长应保持冷静，避免孩子出现紧张心理，同时鼓励孩子积极配合治疗。

3.饮食调理

由于哮喘，宝宝会有咳嗽等各种不适，这就很容易让宝宝变得虚弱，变得没有胃口，进食量减少。家长应及时调整食物搭配，变着花样给宝宝做饭，增加宝宝食欲。同时，要少食多餐，增加抵抗力。

如果孩子患上哮喘，家长需保持冷静，不要慌张，做好护理措施，保证宝宝饮食合理，避免宝宝接触过敏原，同时也要提高孩子自身免疫力，就可以最大程度地保障孩子正常生活。

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