心太狠！美国女子在浴室生产，刚生完就把孩子丢出窗外

据美国《纽约邮报》报道，10月12日，美国纽约警方发表声明称，11日，一名男婴被遗弃在皇后区一户住宅外，已确定是由孩子的母亲生产后从浴室窗口扔出。目前，这名婴儿生命垂危。

女子产后将宝宝扔出窗外，孩子危在旦夕

10月11日上午10点15分左右，纽约皇后区臭氧公园附近的一名居民发现，一名赤身裸体的婴儿躺在邻居家的前院里，于是立即打电话报警。警方表示，这名新生儿呼吸非常微弱，还患有低温过低症，连脐带都没有剪。急救人员赶到后，立即将孩子送往附近医院急救。这名新生儿目前情况十分危急，医生预计他很难存活下来。

随后，警方来到婴儿身旁的一户人家，逮捕了一名23岁女子，女子被证实刚生产完。警方怀疑，孩子就是被她遗弃的。

纽约警察局的一名发言人表示，调查人员已经认定，该女子在家中的浴缸里生下孩子后，把孩子从浴室的窗户扔了出去。但发言人在接受媒体采访时并没有透露女子的具体身份。

女子或将被控多项罪名，邻居透露惊人信息

据了解，这名女子被带到警察局前，先被送往医院接受医疗健康评估。据消息人士透露，这名女子有可能被控袭击、过失杀人未遂、谋杀未遂、篡改证据、鲁莽伤害、危害儿童福利、遗弃儿童等多项罪名。

报案的邻居在接受媒体采访时表示，她认识孩子的妈妈，但最近没有注意到她怀孕了。她不清楚孩子的妈妈有没有丈夫或男朋友，也不知道男婴在户外躺了多长时间。而另一名邻居表示，男婴其实在10日晚上就被遗弃在外了。

据了解，根据美国纽约州的《弃婴保护法》的规定，允许家长匿名遗弃未满月的婴儿，不会被惩罚和起诉，但前提是必须用安全的方式将孩子遗弃在安全的地方。

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