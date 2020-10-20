高龄孕妈要小心，有可能会面对这些风险

二胎政策的开放，让很多家庭都选择迎接二胎，其中不乏一些高龄女性。但其实，高龄女性怀孕期间会有很多风险，大家一定要提前知晓，再做决定！

高龄女性怀孕的风险

1.易患抑郁症

相比年轻孕妈，高龄孕妈易患抑郁症。对于情绪不稳定的孕妈来说，更是如此。孕妈在患上抑郁症后，情绪会变得很不稳定，容易急躁。如果症状严重还会有自杀倾向。

2.胎儿畸形

由于孕妈年龄比较大，身体素质不比以往，加之环境因素的影响，卵子质量有所下降，因此，也就容易造成胎儿畸形。

3.产后恢复速度慢

高龄孕妈因为年龄大，盆骨关节变硬，产道不易扩张，在分娩过程中容易出现大出血或是难产的情况。如果出现这种情况，对胎儿对产妇都是非常不利的。

4.产后恢复速度变慢

因为受到年龄限制的原因，相比年轻孕妈，高龄女性在在分娩后，不管在在身体方面还是在其它各个方面，都需要很长一段时间的恢复。

高龄孕妈需要注意的事项

1.戒烟

不管是吸烟还是二手烟都会对胎儿孕妈造成不利影响，因此在怀孕前就要及时戒烟。

2.饮食及时调整

在怀孕后，孕妈需及时调整自己的饮食结构，做到科学饮食，才能保证自身和宝宝的健康。

3.酒水咖啡不可碰

很多孕妈喜欢喝咖啡，怀孕后不可以碰咖啡哦。因为咖啡所含的咖啡因会造成胎儿畸形。除此之外，酒水也不可以碰，酒中所含的酒精会给胎儿造成伤害。

4.不建议泡澡

很多女性去公共浴室喜欢泡热水澡，怀孕后就不建议去了，尤其是在孕前3个月内，要知道经常处在高温环境下会造成胎儿无脑或是神经缺陷。

建议大家怀孕前去医院做检查，看看身体条件是否允许，如果有问题，先调理好，然后在再怀孕。怀孕后还要定期去医院进行产检，若出现问题应及时就医，这样可以降低对胎儿或是孕妈的影响。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)