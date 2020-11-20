到了这个年龄，就得给孩子穿小内内，别再拖啦！

宝宝人生的第一条小内内，你准备什么时候安排哇？很多妈妈都不清楚，甚至到孩子上幼儿园了，还在给他穿纸尿裤……

其实，一般到2-3岁时，就可以给他穿小内内了，或者说孩子不用穿纸尿裤的时候就要穿小内内了。孩子为什么要穿小内裤，人生第一条小内裤有什么讲究吗？今天我们就来好好叨一叨：

小内内，很有必要穿！



宝宝身体抵御病毒细菌入侵的能力还比较差，而穿上小内裤可以避免感染，把一些环境中的杂质阻挡在体外，保护宝宝的私处：

1.避免外裤摩擦皮肤

有的童裤面料柔软性不好或者质量较差就会容易掉色、掉毛，还有的童裤虽然款式新颖但用料不够讲究。而宝宝皮肤娇嫩，穿内裤可以有效避免外裤摩擦，起到很好的保护作用。

2.防止腹部着凉

宝宝经常感冒或者肚子疼，又找不到具体病因，有可能就是小肚肚受凉导致。腹部对温度的变化十分敏感，稍不留神就容易着凉。而给宝宝穿上内裤后，就能有效避免腹部着凉，尤其是冬天天气寒冷的时候，内裤的保暖作用会更加突出。

3.有助于性别意识的培养

男宝宝的内裤和女宝宝的内裤是不一样的，大家可以通过内裤的不同，让宝宝知道自己的性别。在家里如厕，不管男女进的都是同一个厕所，但在幼儿园就不同了，男女宝宝要分开上厕所。穿不同的内裤，要去不同的厕所如厕，这有助于宝宝性别意识的养成。

4.阻止病菌侵袭

不管是男宝宝还是女宝宝，抵御病菌侵袭的能力都比较弱。私处又是身体敏感的部位，穿上干净卫生的内裤，能够有效预防感染，避免细菌或病毒侵入。生活中，有的宝宝喜欢坐在地上玩，小内内就可以避免杂质与肌肤直接接触，保证了私处的干净卫生。另外，小内内还可以避免宝宝用手触摸生殖器，防止细菌感染。

5.对如厕训练有帮助

给宝宝穿上内裤，对他的如厕训练也很有帮助。大家可以带着宝宝购买他喜爱的内裤，并告诉他一定要将内裤保护好，不要大小便弄脏内裤。宝宝为了避免弄脏内裤，就会更认真更努力地学习如何自己上厕所啦。

而穿小内内，也意味着宝宝已经长大了，他不再需要用纸尿裤了，可以自己上厕所，这也有助于如厕训练的展开。

三角裤、四角裤，宝宝穿哪种内裤好？

市面上的宝宝内裤主要有两种款式，一种是四角裤（也被称为平角裤），一种是三角裤。而三角裤又可分为贴身款和“面包裤”两种，其中“面包裤”也就是大屁屁设计，甚至可以在里面穿上纸尿裤。

四角裤

优点：（1）能减少大腿根部的皮肤摩擦，尤其是腿部肉肉的宝贝。（2）宽松透气，没有束缚感。

缺点：（1）宝宝穿连裤袜或紧身裤时会感到不太舒服。（2）四角裤不太贴身，容易随着外裤一起被脱下来。

三角裤

优点：（1）更像内裤，穿上外裤后不会觉得穿了两条裤子，有助于宝宝穿内裤的意识；（2）贴身不易走光，对保护隐私很有利；（3）更加美观，尤其是女宝宝穿连裤袜或者穿短裙时。

缺点：（1）三角裤的边缘和大腿根直接接触，如果宝宝出汗较多，汗液和裤边磨擦容易滋生细菌，大腿根部就会长痱子或长癣；（2）三角裤有点紧，有的宝宝会感觉不舒服，特别是男宝宝。

一般而言，女宝宝经常穿裙子，穿三角裤比较合适；男宝宝比较好动而且多是穿裤子，穿平角内裤更自如更舒适。

当然了，你可以多买几条三角裤和四角裤让宝宝换着穿，并根据场合的不同让他穿合适的内裤。

给宝宝买小内内，这些注意点要牢记



1.建议让宝宝自己选

建议让宝宝自己选他喜欢的小内裤，穿自己挑的内裤，宝宝会更容易接受，更开心，这有助于他独立自主意识的培养。

2.尺码要适中

有的家长给宝宝买童装时喜欢买大一码，认为这样比较耐穿。但买宝宝内裤的话，还是要要大小适合。内裤的尺寸大小，一定要跟据宝宝的身体和体型而定。内裤太大，宝宝走路会很不方便；内裤太小，宝宝穿得会很难受。

3.选浅色内裤为宜

对于女宝宝而言，内裤颜色的选择比较重要了。穿浅色内裤，妈妈可以轻松发现孩子有没有妇科疾病或者性早熟的问题。如果女宝宝内裤上有干的小块或发黄的结痂，说明她有可能出现了性早熟或发生了感染。通过内裤上的分泌物，可以及时发现宝宝的健康问题。

4.面料是纯棉

我们大人在买内裤时都会看重材质是否是纯棉，小孩子更是如此啦~纯棉内裤柔软，透气性和吸汗性较好，穿起来也会更加舒适~

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