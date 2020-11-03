秋季鼻子易受伤！宝贝流鼻血，千万别仰头

如果你的孩子有鼻咽干燥、皮肤干痒等症状，要当心，这是秋燥的表现。孩子秋燥就很容易流鼻血，而很多家长的应对方案就是立马仰头，其实这是妥妥的反面教材。

今天我们就来好好说说，宝宝流鼻血了，应该如何正确应对：

♦ 秋冬时节孩子很容易流鼻血

孩子秋冬季容易流鼻血，主要原因是天气干燥，体内水分容易流失。而孩子鼻腔粘膜娇嫩，血管较多又脆弱。当身体缺水时，鼻腔粘膜变得干燥起来，小血管破裂后，孩子就会流鼻血了。

♦ 孩子流鼻血，改如何止血？

孩子流鼻血该如何正确帮他止血？大家不要过于紧张，按照以下步骤来处理，15分钟内就能止血：

第一步，让孩子的身体保持前倾姿势。

第二步，让他用手指将鼻翼捏住。（如果孩子太小，父母可以帮忙）

第三步，将两侧鼻翼朝鼻根方向捏住，并且一直捏紧不要松手，保持15分钟左右。

第四步，鼻子被捏住时，要提醒孩子张嘴呼吸。

第五步，15分钟后松手查看鼻腔情况。一般来说，鼻子就不会流血了。

鼻子受外力撞击，或者孩子用手去抠，都有可能导致鼻腔再次流血，只需按以上步骤重复操作就好。但如果孩子反复流鼻血，就要及时带他去医院就诊，请医生查明出血原因。

♦ 这些护理误区，要摒弃

以下这些止血方法都是错误的，千万不要再用了：

1.往鼻腔里塞纸巾

有的父母发现孩子流鼻血，就会将棉花或纸巾塞进鼻腔止血。但这样做常常因部位不对或压力不足，不但没有把血止住，反而让鼻血越流越多。

2.让孩子抬头看天

流鼻血时，正确的姿势应是头部稍微向前倾。有的家长会让孩子抬头看天，其实这也是错误的。流鼻血时抬头，会容易使鼻血流进鼻咽部。

3.将血块吞入腹中

如果鼻血流进嘴里，大家要提醒孩子吐出来，而不是吞入腹中。血块被吞进肚子后会对胃黏膜产生不良刺激，有时甚至会引发呕吐，会让孩子感到难受。

♦ 防秋燥，这些蔬菜要多吃！

防秋燥，大家要从日常饮食入手，多给孩子吃一些湿润、清火的蔬菜，下面给大家推荐几款：

1.南瓜

南瓜烹饪简单方便，煮粥、煲汤、蒸食都可以。南瓜营养丰富，具有很高的保健价值。其含有的碳水化合物，能够防止粗糙食物刺激胃肠道粘膜；维生素、磷、钙等营养元素具有健胃消食的功效；果胶不但能够促进溃疡愈合，还能吸附有害物质和细菌，帮助身体排毒。

给宝宝吃南瓜时可以不削皮，这样口感更佳，但请注意，一定要把外皮清洗干净后再蒸。

2.胡萝卜

胡萝卜是秋季的时令蔬菜，不但营养丰富，而且香脆好吃。它含有的胡萝卜素能在人体内转化成维生素A，具有提高人体免疫力、补肝明目之功效。另外，常吃胡萝卜能够缓解秋天皮肤干燥粗糙的状况。

胡萝卜人人都可以吃，而且非常适合准妈妈、新妈妈、宝宝和老人食用。如果宝宝经常感冒，更要多吃胡萝卜，提高自身免疫力。

3.山药

山药有“神仙之食”的美誉，非常适合秋季进补时食用，可以起到抵抗秋乏的作用。山药中含有大量钾元素和碳水化合物，具有强筋健脾、补中益气等功效。它含有的淀粉酶能够促进消化，提升食欲。

山药做菜时要去皮，这样可以避免产生刺、麻等不好的口感。大家在削皮时要带上手套，以免导致手发痒

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