国外研究称月经不调会早死，怎么办？

《英国医学杂志》发表的一项研究发现，青春期和成年期月经周期不规律和较长与早逝（70岁之前）的风险更大有关。

这些关联在与心血管疾病相关的死亡以及青春期和整个成年期间持续存在长而不规则的月经周期时变得更强。在吸烟的女性中，这种关联也略强一些。

研究人员说，研究结果强调了，将月经周期视为女性整个生育期健康状况的重要标志的必要性。

不规则月经周期与慢性病有关

不规则和较长的月经周期在育龄妇女中很常见，并且与主要慢性疾病（包括卵巢癌、冠心病、2型糖尿病和精神健康问题）的高风险相关。

但是没有证据表明月经周期不规律或过长与死亡率有关。

因此，美国的一个研究小组着手评估在整个生命过程中月经周期不规则或过长是否与早逝（70岁之前）有关。

月经不调会带来早逝的风险

他们的发现基于79505名没有心血管疾病、癌症或糖尿病病史的绝经前妇女（平均年龄38岁）的数据。

参与者报告了她们在14-17岁，18-22岁和29-46岁时的月经周期长短和规律。

在24年的随访中，记录了1975例过早死亡，其中894例死于癌症，172例死于心血管疾病。

在考虑到其他潜在的影响因素，如年龄、体重、生活方式和家族病史后，研究人员发现，报告总是有不规则月经周期的妇女比那些报告在同一年龄段内月经周期非常规律的妇女死亡率更高。

报告周期非常规则和周期总是不规则的妇女，每1000人-年死亡率在14-17岁为1.05和1.23，18-22岁为1.00和1.37，29-46岁为1.00和1.68。

同样，在18-22岁和29-46岁的女性中，报告其通常周期长度为40天或更久的女性比那些在相同年龄段中报告通常周期长度为26-31天的女性更容易过早死亡。

与心血管疾病相关的死亡，要比癌症或其他原因导致的死亡之间的关系更为密切。这种高死亡率在吸烟者中也比较强。

研究的局限性和优势

这是一项观察性研究，因此无法确定病因，研究人员指出了一些局限性，比如依赖于对月经周期特征的回忆，这可能并不完全准确，以及其他未测量因素可能会影响他们的结果。

然而，由于不可能将女性随机分为不同的月经周期特征，像这样的研究代表了这个问题最有力的证据。

这个研究的优势包括大量的参与者，多年来随访率很高，而且在整个生殖寿命的三个不同点都能获得月经周期数据。

月经不调怎么办？

适量运动让经血更顺畅

每天都进行适量的运动，可以有效促进血液循环，提高女性的抵抗力，提高腹肌、盆腔肌的弹性，对子宫及女性的整个生殖系统的健康都非常有利。另外，在经期适量的运动还能帮助经血的排出。

纠正不良的生活习惯

1.熬夜、不定时就餐等等不规律的生活是女性内分泌紊乱的重要原因，内分泌紊乱又是月经周期异常的主要原因。

2.还有很多妈妈由于爱美心切，刚生完宝宝没有多久就开始减肥，或是想要在短时间内降下体重，采取了一些不健康的减肥手段，比如过度节食，这严重影响了雌激素的合成，对例假的时间、例假量都会产生影响，甚至还可能会引发闭经。

3.要尤其注意保暖，否则受凉后盆腔内的血管会受到刺激迅速收缩，造成月经量少等问题。

此外，如果月经不调问题比较严重，需要及时就医调理。

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