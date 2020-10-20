教孩子过马路，你的方法可能是错的！

对一个孩子来说，学会穿越繁忙的街道绝非易事，尤其是在交通不畅的地方。

孩子们必须首先识别出交通中的安全间隙，在汽车经过时运用精细的运动技能精确地离开路边，并在下一辆车到达之前安全到达街道的另一边。

好消息是：研究表明，父母可以帮助到孩子。

家长们可以通过实践教育帮助孩子

爱荷华大学的一项最新研究报告说，家长们把过马路作为教育的时刻，有助于他们的孩子更快地学习过马路的技能。研究人员通过观看一组6-12岁不等的亲子二人组穿越一条车流不断的虚拟道路来了解这一点。

一项研究发现：那些从父母那里得到建设性建议的孩子，尤其是提前指出交通安全缺口的孩子们，他们学习了更好地过马路和越过马路的最佳实践。

Elizabeth O’Neal 说：“这是孩子们需要学会的。”她是爱荷华州心理和脑科学系的博士后研究员，也是这项研究的第一作者。“家长应该让孩子们提前学习如何在车辆之间选择一个相当大的间隙，从而获得更安全的穿越结果。”

到目前为止，儿童过马路最安全的方式是在有步行标志、红绿灯或有标志的人行横道的十字路口。但是车辆可能不会停下来，即使在人行横道上，而且许多道路上没有交叉标志。

这让孩子们处于危险之中。据官方数据，仅在2018年，就有17.5万名1-14岁的青少年因过马路受伤。

教孩子过马路，要用有效的指导技巧

爱荷华州的研究人员希望了解父母是否能帮助他们的孩子更安全地过马路，以及研究父母是如何提供帮助的。在多轮调查中，64位家长带着6岁、8岁、10岁或12岁的孩子穿过一条虚拟的、单行道的道路，迎面而来的车辆以每小时25英里的速度行驶。参与者被要求观察交通状况，然后一起决定何时过马路。

主要结果：在所有年龄段的儿童中，只有30%的儿童家长主动指出安全的交通缺口。在其他情况下，父母只是指示他们的孩子过马路（比如说，“我们走！”）或者什么也没说就开始穿越。

当父母给出有效的指导时，他们的孩子在第一辆车通过后进入道路的速度提高了10%，在到达另一辆车之前到达另一边的时间间隔增加了7%。研究人员说，那些看起来很小的运动时间上的进步实质上增加了成功穿越的机会。

什么是有效的指导

那么，什么是有效的指导？该研究的合著者、UI心理学和脑科学系教授Jodie Plumert解释说：

“当你和你的孩子过马路时，不要只说‘我们走吧！’当你想去的时候。帮助孩子观察迎面而来的车辆，提前选择你要选择的间距。它有助于孩子学会如何提前找出差距，并正确把握何时跨越。”

该研究结果补充了之前曾发表的研究结果——大多数儿童在14岁之前都不能完全掌握如何识别交通流中的空隙和正确计时。

之前的一些研究已经研究过孩子们是如何过马路的，然后采访他们的父母。据爱荷华州的研究人员称，从这些研究中可以清楚地看出，总的来说，父母并没有积极地帮助他们的孩子学习如何安全地通过十字路口。

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