孩子怕戴口罩？分享几个小技巧

新冠疫情席卷全球，孩子们除了会担心感染这种疾病，一种新的担忧也出现了。一些孩子在谈到防止新型冠状病毒传播时，表现出了对戴口罩的焦虑。

UVA儿童心理学家AlisaBahl指出，她的许多患者对于戴口罩的决定非常焦虑，尤其有时要戴很长时间。对此，Alisa给了家长们一些建议，来帮助缓解孩子们对戴口罩的焦虑。

很多孩子不喜欢戴口罩

孩子们正在经历各种各样的焦虑，这些焦虑与新冠肺炎有关，还有戴口罩。当然，一个原因是担心病毒会让他们或他们的亲人因此生病。第二个问题是戴口罩。

有些孩子看到别人戴口罩可能会害怕，而其他孩子可能会害怕去戴口罩。例如，他们可能会觉得不舒服，或者他们无法顺畅呼吸，或者他们不喜欢这种拉扯耳朵的感觉。

各地恢复上学，戴口罩能确保孩子安全

随着学校在某种程度上回归到面对面的学习，越来越多的孩子在外面和其他孩子聚在一起或者参与体育活动，学校和相关部门都会要求孩子们戴口罩，以确保孩子们能够安全。

父母如何帮助孩子克服焦虑？

首先，重要的是要确保孩子有一个他们戴着很舒服的口罩。所以这可能涉及到一些不同的事情。首先，父母可以确保孩子喜欢自己的口罩。如果他们能够选择材料或者自己装饰的话，他们可能更愿意戴。他们可能更喜欢口罩上面有一个最喜欢的角色或者一些真正让他们感兴趣的东西，甚至可能是他们最喜欢的卡通人物。所以有一件事就是要确保这是他们喜欢的。

第二件事是要确保口罩对孩子来说很舒服。许多口罩都有耳绳，但也有其他设计，包括有弹性的头带，有点像戴泳镜。有些口罩耳绳做得比较宽，这样可以减轻儿童耳朵上的压力，有的还会有一个鼻片，能将口罩与脸部保持一点距离，这样孩子在运动时可能会感觉更舒服。

另一个方面是在孩子真正需要戴口罩之前，考虑如何让他们习惯。

所以，就像任何新的行为一样，我们希望在我们不感到焦虑和压力的时候练习。同样的道理也适用于当孩子们回到学校或与同龄人一起活动时，能够戴上口罩。

为了做到这一点，用适合孩子发展的语言解释戴口罩是有帮助的。解释应该是积极的，而不是去吓孩子。

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