同意未满12岁绝症儿童安乐死，荷兰新规引轩然大波

据英国广播公司报道，荷兰政府已经批准一项改革计划，允许对1到12岁身患绝症的儿童实施安乐死。这一决定公布后引起了巨大争议，反对者质问政府：“界限在哪里？”

荷兰批准改革计划，允许1-12岁绝症儿童安乐死

10月13日，荷兰卫生部长雨果·德容格对外表示，新规的出台将帮助一部分儿童“免遭绝望和无法忍受的疼痛”。

据了解，根据荷兰目前的法律规定，12岁以上的患病儿童在本人和他们父母的同意下，可以合法接受安乐死。另外，在父母的同意下，未满1岁的婴儿也可以被合法实施安乐死。但是，对于1到12岁患有不治之症的儿童，相关法律还没有明确规定。

卫生部长德容格在写给国会的一封信中称：“研究发现，父母和医生有必要去终止那些身患绝症儿童的生命。这些儿童正在遭受绝望和无尽的病痛折磨，并且将在可预见的未来离世。”他还补充称，无需修改目前的法律，但如果医生对1-12岁的病人实施了安乐死，可以不被起诉。

和12岁以上儿童一样，根据新的规则，接受安乐死的儿童必须经历着“难以忍受的持续痛苦”，并且取得父母和两名以上医生的同意，方能被实施安乐死。

改革计划引发巨大争议，反对者质问“界限是什么”

据悉，这项改革将在未来几个月内实施。但是，该计划具有很大的争议性，并在四党执政的联合政府内部引发了几个月的争论，保守的基督教派政党强烈反对这一改革计划。

基督教派政党的发言人表示：“我们反对给儿童实施安乐死，因为他们的心智发展尙不成熟。但是，我们不反对给绝症儿童使用姑息性镇静剂（当终末期病人出现难以缓解疼痛时，适当使用镇静药物降低其意识水平可以达到缓解疼痛的目的，并且不会影响生存期的治疗）。主动了结自己的生命是一个十分困难和微妙的问题，其中的界限是什么？”

2002年，荷兰允许安乐死和协助自杀，邻国比利时在几个月后也发布了相同的法律规定。两国是全球首次将安乐死合法化的国家，尽管实施安乐死的条件十分苛刻。

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