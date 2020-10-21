天气渐凉，神兽“起床气”越来越大，如何浇灭？

这两天，不少地区已经逐渐开始降温，尽管还没有冷到要穿羽绒服，但是孩子早晨起床已经变成了一件难事儿。每天早晨，喊孩子起床就像一场战斗，而且经常输得一败涂地。

喊孩子起床难，然而更难的是他有起床气，脾气一旦起来就很难抚平，而此时你又赶着要上班，这可怎么办呢？其实任何事情都有原因，想要解决孩子的起床气，我们就要先搞清楚，孩子为什么会这样。

为什么会有起床气？

所谓的起床气，就是孩子刚睡后的一种迷糊状态，在这种状态下孩子的情绪会爆发，比如大哭、踢被子、拒绝穿衣服、拒绝刷牙洗脸等的。而导致这一情况的原因是因为孩子还没睡够，此外醒来后的憋尿、渴了等生理不适也会导致情绪爆炸。

既然知道了原因，我们就可以对症下药了。比如孩子是因为生理不适导致的起床气，那么可以在醒来后给他们喂些水，你会发现他们的精神会立马好很多；除此以外，孩子起床气还可能是没睡好，或者是家长的叫醒方式过于粗暴。

因为如果孩子没有睡饱，而家长有直接去大声喊叫、掀被子，甚至是直接把孩子拽出被子穿衣服，那么他们会非常抵触，进而出现起床气的表现，所以说叫醒孩子的方式很重要。

如何避免孩子的起床气呢？

总的来说，起床气是有原因的，只要做好应对，我们就可以提前预防。

1.全家都早睡早起

其实无论是寒冷冬季还是炎热的夏季，孩子之所以早晨不肯好好起床，大多是因为睡眠不足，因此想要从根源解决这种情况，家长们就要想办法让孩子获得足够的睡眠，而早睡就是最直接的方法。可能有人会问，为什么全家都要早睡早起？自己还有工作和娱乐啊！

如果只让孩子一个人早睡，而其他人还在各做各的，那么他就会觉得不公平，并且产生抵触情绪；而如果所有人都早睡早起，那么就可以营造一个良好的休息氛围。而且因为全家人都暂停了活动，家里会比较安静，孩子也更容易犯困休息。为此家长们一定要以身作则，早睡早起，一方面是为了孩子好，一方面也是为了自己的健康。

2.温和的叫醒方式

大人被突然粗暴地叫醒都会发脾气，更何况是年幼的孩子，所以要选择一个良好的叫醒方式。比如提前十几分钟轻声地叫孩子，没必要把他们完全叫醒，这是为了给孩子一个心理准备，同时让他们能睡个幸福的回笼觉。

之后到时间了，再去轻声叫醒孩子，并且最好能把他们弄坐起来；然后可以递上一杯温牛奶，这一方面可以缓解孩子的饥渴，另一方面可以通过喝牛奶这个动作，让他们清醒一些，期间还可以和孩子聊聊天，话题可以是天气、早餐、幼儿园等等。

注意在叫醒孩子的时候，千万不要把“赶紧起来，要上学了”“快点快点，我要迟到了”之类的话挂在嘴边，这些唠叨很容易激起孩子的逆反心理。

3.给孩子一些诱惑

孩子大多禁不住诱惑，所以家长们不妨给孩子一些甜头，让他们自己主动要起床。比如提前一天晚上告诉孩子：“明天早晨会做你最爱吃的三明治，一定要早起啊，不然就会被爸爸这头猪吃完了。”

如果家里有宠物，那么就可以让它们来帮忙。比如喊来家里的猫猫或者狗狗，然后告诉孩子：“猫猫和狗狗都在等你和他们玩呢，你赶紧起来吧~”而随着孩子被诱惑的次数变多，他们的睡眠习惯就会自然养成，未来叫他们起床也就不用这么麻烦了。

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