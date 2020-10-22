宝宝一入秋就感冒发烧，真的是被冻出来的？

宝宝抵抗力比较差，碰到换季的时候，很容易感冒发烧。最近恰好是秋冬季节，天气转凉，儿童医院也逐渐开始人满为患了。对此妈妈们非常头疼：这天气一凉就要往医院跑，宝宝们真的不禁冻。那么宝宝感冒发烧，真的是因为受凉了吗？

是！也不是！

宝宝感冒发烧，和气温有关系，但绝不是直接原因。之所以在温度降低的时候生病，是因为人的免疫力需要在体温恒定的时候才能发挥最大效果，而当身体温度发生变化时，免疫力会有所下降，给细菌和病毒可乘之机。

总的来说就是，秋冬季节气温降低，宝宝受凉导致免疫力下降，进而感染细菌病毒，出现感冒发烧的情况。

秋天这么做，宝宝少生病

了解了宝宝生病的原因，我们就可以提前做好一些准备，这样宝宝才能健康地度过秋冬季节。

1.增强免疫力

只要宝宝免疫力够强，那么即便是受凉也不容易生病。增加宝宝免疫力的方法有很多，比如运动就是非常好的选择。当宝宝在室外奔跑运动的时候，他们的血液流通就会更加迅速，其体内的热量也有了保证，不容易着凉。

其次就是在室外接触细菌、病毒的机会变多，不要觉得这是不好的事情，因为这可以让身体免疫系统提前接触细菌，这样将来遇到它们的时候，身体不会不知所措。最后推荐用冷水给宝宝洗脸，这样可以让宝宝提前适应“冷”，不怕气温下降。

2.不要穿太多

不少家长一看气温降低，担心孩子受凉，就早早把厚衣服找出来给他们套上，但其实这种做法并不正确。首先是穿太多厚衣服会很不舒服，宝宝活动起来也会受到影响；其次是穿太多会让宝宝感觉透不过气，稍微运动就会出汗，而这些汗液一遇到冷风就会导致宝宝受凉，更容易感冒。

那么要如何知道宝宝应该穿多少衣服？其实这也有诀窍的，就是多用手摸孩子的后背，如果是温暖且无汗，那么就表示衣服刚刚好；而如果有汗，那么就是穿多了要赶紧脱掉一两件。

3.别急着吃药

其实大部分感冒都是病毒性的，而病毒导致的感冒有着自愈性，即便是不吃药也基本可以在5-7天内自行治愈。因此如果不希望孩子以后依赖上药物，那么就不要一感冒就吃药，而是让孩子尽量多休息、多喝水，并且保持室内通风。

此外还要注意，已经生病的孩子就不要再要求他们外出运动了，因为这个时候孩子的身体非常虚弱，他们需要休息。最后还要提醒一句，这里说的是别急着吃药，而不是不吃药，当孩子病情严重的时候，还是要遵医嘱合理吃药。

4.及时去医院

大部分情况下，感冒属于轻症疾病，不需要去医院，因为医院里挤满了病号，贸然去很可能导致交叉感染。但是如果孩子出现持续高热不退、咳嗽咳痰、甚至因发热咳嗽症状影响了宝宝的睡眠、饮食、情绪的情况，那么就要及时就医。

另外需要提醒的是，不足6个月的宝宝，一旦出现感冒症状，就要马上去医院治疗，不建议自行在家护理观察。

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