这些逗娃行为不可取，莫等出了事才后悔！

逗弄孩子的方法很多，但是有些却不适用。因为有些逗弄孩子的方法存在危险性，一不小心，可能会伤了孩子。我们一起来看看：

坐飞机

有的家长会抓住宝宝的脚腕和脖颈，然后往上举着孩子转圈圈，企图以这样的方法取乐孩子。但这种方法并不可取，因为旋转过程中可能会让孩子跌伤。另外，快速旋转过程中，孩子的脑颅骨和脑组织可能相撞，如此会影响大脑发育。

抛宝宝

有的家长会托住宝宝，然后把宝宝往上抛，等孩子落下后再接住。在这个过程中，可能会发生跌落危险，还可能出现家长手指刮伤宝宝的风险。

投喂

家长让宝宝张开嘴，然后往宝宝嘴里投食物，比如花生米、豆子或者糖等。这样的逗弄方法也比较危险，如果发生意外，孩子可能被卡到，出现窒息问题。

转圈圈

有的家长抓住孩子的两只手腕，然后提起孩子转圈。在这个过程中，飞速的旋转会让孩子头晕，转圈结束后，孩子停下来很难站住，容易摔倒。

捏鼻子

有些家长喜欢通过捏鼻子的方式来逗弄宝宝。但是如果家长经常捏小宝宝的鼻子，那么鼻子的血管和粘膜可能会受损，宝宝鼻腔的防御能力就会降低，如此一来，细菌和病毒更容易找上宝宝。宝宝就更容易生病了。

捏脸颊

家长如果经常捏宝宝的脸颊，孩子脸蛋的血管神经和局部软组织可能受损，这样可能导致宝宝容易流口水，甚至导致腮腺感染。

拔萝卜

有的家长会拉住宝宝的双臂，然后把宝宝提离地面，这就是“拔萝卜”的游戏，但这样的方式很容易导致宝宝肩关节和手腕关节受损。

捏宝宝生殖器

有些家长喜欢通过捏男宝宝生殖器的方式逗弄宝宝。家长如果经常这样做可能导致孩子日后出现手淫问题。再者，家长手上有细菌，容易导致宝宝出现泌尿系统感染问题。

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