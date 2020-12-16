这些统统是致癌物，就在宝宝身边，不得不防！

说到致癌物，很多家长听着觉得不痛不痒，殊不知这些危险分子就在孩子的身边，长此以往只会严重威胁到孩子的健康，今天我们就来一一盘点：

孩子接触致癌物更容易受到伤害

美国环保署的多项研究表明，与成人相比，儿童对化学致癌物的敏感性要高很多。一些化学致癌物对2-16岁儿童和青少年的致癌风险是成人的3倍。因此，这些化学致癌物会对孩子的身体健康造成更严重损伤。

除了会影响孩子的身体健康，一些致癌因素在孕期就有可能通过子宫或胎盘对胎儿产生不利影响。处在哺乳期的小宝宝也会受到化学致癌物的威胁。保护孩子健康，刻不容缓！

盘点潜伏在孩子身边的致癌物

1. 人造板材

室内环境污染，很可能是引发儿童白血病的主要危险因素之一。除此之外，室内环境污染还会降低儿童智力，增加患哮喘的风险。北京儿童医院2001年的一项统计表明，超过90%的白血病儿童，家中在6个月内装修过。

室内环境污染主要有二甲苯、苯、甲醛、苯乙烯和其他一些放射性氡等物质。这些物质存在于涂料、油漆、复合板材、地砖以及一些粘合剂中。

友情提醒：装修时人造板材要少用

如果需要装修房屋，要购买质量合格的装修材料，尽可能少用人造板材，并且一种材料不要使用过多。儿童房的家具应以实木材料为主。装修完成后，应通风至少30天再入住。搬进新房前，最好请有资质的权威机构做一次空气检测。入住后，可在家中养一些吊兰、铁树等植物吸收有毒有害气体。

2. 电热毯

天冷了，有的父母喜欢开着电热毯让孩子在上面玩耍、睡觉。他们认为，这样就可以让孩子身体暖和，不会受凉生病。但是像电热毯、微波炉、手机、电脑等都会产生一定的辐射，有可能会损害孩子的健康。

友情提醒：不要让孩子接触辐射产品

大家要尽量避免孩子接触电子产品。儿童房里不应放置电脑、电视等家用电器，不要给孩子使用电热毯。微波炉、冰箱要放在离客厅、卧室较远的地方，最好有墙壁隔开。使用微波炉时，不要让孩子在附近玩耍。

电脑显示器背面的辐射最强，不要让孩子长时间在显示器周围活动。孩子看电视时，要让他距离电视机至少3米。

3.新衣服

孩子穿的衣服也有可能是潜在的致癌物。童装常常会出现PH值不合格、甲醛超标等问题。穿这样的问题童装除了会引起皮肤问题外，长期释放的有害物质还会危害孩子的身体健康。

友情提醒：不要买有刺激性气味的童装

大家在给孩子挑选衣服，不要买经过漂白和抗皱处理的童装。孩子穿的衣服以没有印花图案和素色为宜，并且图案印花不要过硬。

购买童装时要先闻一闻，如果有类似家具的刺鼻气味就不要买，应买透气性好的纯棉童装，面料以手感柔软、浅色为佳。另外，购买童装建议去正规商场，不要贪图价格便宜在流动摊贩等地方购买。

新衣服买回家后，应放在清水中浸泡10分钟，充分漂洗后放在阳光下暴晒三天，再给孩子穿。

4.二手烟

“二手烟”的危害，相信都不用多说。有的人觉得，只要打开风扇或者开窗通风，把烟雾排散出去，就不会影响孩子的身体健康。其实，吸烟者的头发、衣服、甚至周围环境都会沾染香烟里的放射性物质、重金属、致癌物质等，就连家里的靠垫、地毯都有可能沾上“烟毒”。孩子长时间生活在这样的环境中，就难逃“二手烟”的危害。

友情提醒：戒烟才是正确的解决之道

父母在家吸烟，有可能会导致孩子肺部功能下降，甚至增加患哮喘的风险。孩子长期吸“二手烟”，患鼻炎、肺炎、慢性呼吸道疾病、囊性纤维增生症的几率就会上升。而且吸入“二手烟”，还会影响孩子的智力发育。

想要让孩子远离“二手烟”的危害，最好的办法就是戒烟！如果大家一时戒不了，可以先使用电子烟代替。

另外，在室内吸烟一定要及时开窗通风。靠枕、坐垫、地毯等物品有可能沾染香烟里的有害物质或者吸收烟味，大家要定期清洗并经常拿到太阳下暴晒，降低孩子吸入“二手烟”的可能。

5.奶瓶、玩具

婴儿用品的安全性一定要高，尤其是宝宝喜欢放入口中的物品，比如奶瓶、玩具。这些物品如果含有铅、镉等重金属元素，就很容易导致宝宝“中毒”！

颜色艳丽的玩具往往含有铅、镉等重金属，添加这些重金属元素后，可以让塑料物品变得更加坚固；而印有图案的气球、涂有彩色颜料的积木、画册图书等，常常会使用含有铅的喷漆。而铅是一种对中枢神经系统有不利影响的环境毒素，会损害宝宝的多个器官和系统。

友情提醒：购买婴儿用品时注意查看3C合格标识

大家在购买母婴用品和玩具时一定要去正规商场或超市，并注意查看3C合格标识、警示语和适宜年龄。另外，不要给孩子购买颜色过于艳丽的玩具！

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