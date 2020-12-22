宝贝多大能喝酸奶？一篇文章告诉你

众所周知，喝酸奶对人体好处很多，不但可以帮助肠胃蠕动，还可以补钙。既然酸奶那么好，宝宝能不能喝？孩子多大能喝酸奶？我们今天就来说一说关于喝酸奶的内容，宝妈们赶紧做好笔记吧~

孩子多大可以喝酸奶？

宝宝1岁左右就可以喝酸奶了，但要注意以下几点：

1.酸奶仅仅只是补充

宝宝2岁前，喝奶还是以配方奶为主。在喝配方奶的基础上，可以再喝点酸奶进行营养补充，每天可给宝宝喝150ml左右的酸奶。

2.注意区分酸奶和含乳饮料

注意，含乳饮料的蛋白质含量很低，所以千万不要将含乳饮料当成酸奶给宝宝饮用，没什么营养的。

挑选酸奶时，建议各位一定要注意查看产品外包装，通常而言，酸奶的蛋白质含量在3%以上，而含乳饮料的蛋白质含量大于1%。这两者的蛋白质差别很大，别买错了哦~另外，酸奶通常采用小盒包装，并且需要冷藏，大家购买时也要注意。

宝宝喝酸奶好处多多

给宝宝喝酸奶，对孩子成长发育非常有益：

1.预防腹泻

腹泻是婴幼儿时期的一种常见病。酸奶中含有大量乳酸菌，经常喝酸奶能够有效抑制有害菌的繁殖，增强身体免疫力。所以，给宝宝喝酸奶可以预防腹泻或者减少慢性腹泻的持续时间，避免急性腹泻。

2.促进脑部发育

酸奶中含有半乳糖，而半乳糖是构成神经系统中脑磷脂类的成分，和宝宝出生后大脑快速发育密切相关。两岁前是宝宝大脑发育的关键时期，在此期间摄入充足的半乳糖和能量，可以有效促进宝宝生长发育。

3.补钙

研究发现，酸奶是食物中良好的钙质来源。从补钙的角度而言，晚上喝酸奶补钙的效果更好。专家指出，半夜12点至凌晨是人体血钙含量最低的时间段，有利于食物中钙质的吸收。另外，在这个时间段里，妨碍人体吸收钙质的因素较少，补钙效果也就会更好。虽然牛奶的含钙量很高，但与之相比，酸奶中所含乳酸和和钙结合后，吸收效果会更出色。

需要提醒大家注意的是，宝宝喝完酸奶后，大家一定要让他及时刷牙，以免酸奶中的酸性物质和某些菌种损害牙齿健康。

4.协同抗生素治疗

有人认为，腹泻时每天喝一定量的酸奶，能具备协同抗生素治疗的作用。而且，这种协同作用常常比服用两种抗生素的效果要好。原因有二：一是酸奶可以增加抗生素对致病菌的敏感性；二是酸奶能够降低抗生素耐药性的几率。

宝宝喝酸奶的注意事项

给宝宝喝酸奶，以下两点大家一定要牢记在心：

1.酸奶不要加热

酸奶中含有对人体保健作用的乳酸菌，它和其他大多数细菌一样，都十分怕热。当温度超过70℃时，乳酸菌有可能被杀死，从而丧失其应有的营养价值。所以，酸奶喝之前最好不要加热，这样不但能保持其营养价值，还能让宝宝品尝酸奶的特有风味。

如果天气太冷，为了避免酸奶过低的温度带来不适，也可以将酸奶放在温水中加热几分钟。但要注意，水温不要超过人的体温，以免影响酸奶的营养价值。

2.餐后两小时再喝

宝宝空腹时，不要让他喝酸奶。因为人的胃液PH值一般在1-3之间，空腹情况下，PH值低于2。而乳酸菌奶中，活性乳酸菌生长所需的PH值在5.4以上。如果宝宝空腹时喝酸奶，乳酸菌很容易被胃酸杀灭，它的保健作用和营养价值就大幅降低了。饭后喝酸奶，此时胃液被稀释，PH值上升至3-5，这种环境非常适合乳酸菌的繁殖。尤其是进餐后两小时内喝酸奶效果最好。

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