香蕉可可杯子蛋糕，可可爱爱，小孩子都抢着吃！

小巧的杯子蛋糕，柔软有弹性，有香蕉泥、酸奶和日本可可粉，口感浓郁，好吃不腻，小孩子肯定爱吃！

用料：

鸡蛋3个，低筋面粉49g，可可粉3g，全麦粉8g，香蕉80g，玉米油30g，酸奶50g，细砂糖30g，盐1g。

做法：

1.分离蛋清蛋黄（在不同的碗），蛋黄+8g糖、盐打散，+玉米油、酸奶、香蕉泥拌匀。

2.筛入低筋面粉、可可粉、全麦粉，用刮刀拌匀。

3.蛋白加22g糖、醋，开厨师机打发蛋白至小尖角的状态（烤箱预热）。

4.取1/3到蛋黄糊里翻拌均匀，倒回剩余蛋白里拌匀，倒入纸杯8分满，震2下（震出气泡）。

5.放入预热好的烤箱，180℃上下火烤15分钟，取出金盘震一下，再侧放纸杯即可。

小贴士：

1.鸡蛋要冷藏过的，分离蛋清在干净无油的碗；香蕉要选熟的，易压烂口感好；

2.烘烤时间和温度请视自家烤箱实温调整；厨师机静音版，打发蛋清又快又好。

3. 打的时候分别转换（低、中、高、低）这样的速度，不能一直用同一个速度来打发蛋白！

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