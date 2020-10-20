这些“美味”还敢吃？！鸡西一家九口，全部身亡

最近，接连看到两个食物中毒事件：黑龙江鸡西一家 9口米酵菌酸中毒死亡，山西财经大学现诺如病毒感染。食物中毒很常见，不管是自己做饭还是外出就餐都可能发生，但却大家不想看到的。那么，如何避免食物中毒呢？今天就和大家详细说说。

这2种微生物尤其要注意

△ 椰毒假单胞菌

之前，黑龙江鸡西“酸汤子”中毒事件初步认为疑似黄曲霉素中毒导致，现在真凶找到了！黑龙江省卫生健康委发布通告称，初步定性为由椰毒假单胞菌污染产生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

早在2015年，辽宁食药监局就曾发布食品安全提示公告，提醒大家，酵米面类食物易引发食物中毒，应停止食用。

要知道，在室温下发酵食品是一个危险操作，搞不好容易产生细菌霉菌，产生米酵菌酸毒素。

这种毒素是椰毒假单胞菌的产物，可能存在于谷类发酵制品、变质银耳和木耳、薯类制品等三类食品中，存储不当或时间过长都易产生。

鸡西这一家人所食用的酸汤子其食材是他们自制的，之前已经在冰箱冷冻近1年。

米酵菌酸的可怕之处在于其不仅毒性大，耐热性极强，即便用100℃的开水煮沸或用高压锅蒸煮，毒素也不会分解；而且，目前尚无特效解毒药物，一旦中毒病死率高达40%至100%。

食用了含有米酵菌酸的食物后，2—24小时候出现上腹不适、恶心、呕吐、轻微腹泻，严重者可出现黄疸、肝肿大、呕血、意识不清、烦躁不安甚至休克死亡。

△诺如病毒

诺如病毒是引起山西财经大学多名学生腹泻、呕吐的祸首。

其并不是新病毒，是引起急性胃肠炎的最常见病原体。根据中国疾控中心的消息，今年9月以来全国已经报告超过30起诺如病毒病暴发，涉及病例约1500例，主要发生在学校。

如若食用或饮用了诺如病毒污染的食物、饮品，亦或触摸了被病毒污染的物体将手放入口中、接触病毒感染患者都很可能中招。另外，生食的蔬果类、牡蛎等贝类海产品要小心。除了学校，幼儿园、医院等人员密集的场所也易出现聚集性疫情。

所有年龄段人群均易感，以成人和学龄儿童多见，也可发生于体弱和老年人。而感染该病毒常是因为不注意手卫生导致。成人感染后多表现为腹泻，儿童通常先出现呕吐，之后再出现腹泻，或经表现为呕吐症状，腹泻为黄色稀水便或水样便。

全年都可以发病，每年10月到次年4月是感染和流行的高发期，大家请警惕。

谨防食物中毒

此外，大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏菌、黄曲霉素等微生物也可能作妖。为了避免食物中毒，大家要注意了！

1. 食物来源

选用新鲜、安全的食物和食品原料。

有安全隐患的食品再便宜，也千万不要购买和食用，包括腐败变质、过期和来源不明的食品，以及发芽的土豆、野生蘑菇、河豚鱼等可能含有有毒有害物质的原料加工制作的食品。

2. 食物制作过程

保持厨房环境、餐具和就餐环境的干净卫生；

蔬菜在烹饪前一定要洗净，尤其是要生吃的蔬菜；

肉及家禽、奶、蛋及其制品，四季豆、豆浆等应烧熟煮透后能食用，如果肉已经煮熟不能再放回盛过生肉的容器中；

处理完生肉之后，除了清洗砧板和刀具，还有你的手也要清洁；

冰箱存放的食物食用前应彻底加热，食物中心温度须达到≥ 70 ℃，并维持≥ 2 分钟；

烹调后的食品应在 2 小时内食用。

3. 食物贮存

把冰箱冷藏室的温度设定在 <4℃ 以下，而冷冻室的温度则需要在 <-18℃；

建议存在在密封容器内，生、熟食品分开存放，新鲜食物和剩余食物不要混放；

新鲜的蔬果宜在冷藏室内储存，尽量不要在常温下放置；

及时清理冰箱，尤其是生肉产生的血水和污渍。

4. 其他

养成良好的个人卫生习惯，包括勤洗手、不吃生食、不喝生水；

处理呕吐物或粪便后，记得及时用含氯的消毒剂清理，清理时应戴上橡胶或一次性手套，并在清理后认真洗手。

Tip：食物中毒的常见误区

1. 冷藏即可杀菌

低温没那么大的[作用]，仅能使细菌繁殖速度减慢罢了，并不能做到杀菌。比如蔬果放在冰箱里时间久了照样会腐烂，而鱼虾等水产品中的一些致病菌又不怕低温。所以，食物还是要及时吃掉。如果有剩菜剩饭放冰箱，记得彻底加热杀灭微生物后再吃。

2. 宝宝也可以吃蜂蜜

相信很多家长都知道，未满1周岁的宝宝不能吃蜂蜜。这是因为蜂蜜中含有肉毒梭状杆菌，而小宝宝肠道发育还不成熟，难以抑制这种细菌的繁殖，如果吃了可能会产生肉毒素而中毒。

3. 发霉的食物去掉发霉部分就能吃

有些人特别是老人生活很节俭，如果发生食物发霉不是直接扔掉，而只是去掉发霉的部分，剩下的还继续吃。

事实上，即便去掉了发霉的部分也没用，霉菌的菌丝很可能已经深入食物了。最简单的办法就是直接扔掉。

最后提醒大家，一般来说，大部分的食物中毒症状比较轻微，可以自愈。不过，一旦出现高烧、连续的呕吐、大便带血或比较严重的腹泻，请一定要及时就医。

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