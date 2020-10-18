豆豉荷包蛋，十分下饭，你一定会爱上！

我喜欢研究蛋的各种做法，总觉得它是一种奇妙的食物，就那么小小的一个，而且除去壳，几乎全是液态，却能够以多种多样的形态呈现，变幻出数不清的美味。比如一个荷包蛋，也可以有多种吃法：与米酒同煮、油煎、或入菜，都非常美味。

这道湘味小菜，就是以荷包蛋作主角，配着豆豉辣椒一起炒，十分下饭。喜欢吃蛋的朋友，可以试试这个吃法，不喜欢吃蛋的朋友，也推荐试一试，说不定，从这道菜，你就爱上它了呢。

材料：

主料：鸡蛋2个，蒜苗1棵。

配料：小红辣椒3个，蒜2瓣。

调料：豆豉适量，醋2汤匙，糖少许，盐少许。

准备：

豆豉用清水泡软，蒜切片，蒜苗切段，小红辣椒切碎。

做法：

1. 锅烧热，倒入适量油大火加热，烧热后打入鸡蛋，改成中火，待鸡蛋底部凝结后，用铲子轻轻戳散蛋黄，使蛋黄平铺在蛋清上，然后将蛋翻面，待彻底凝固时，盛出切大块；

2. 另起锅加入少许油，烧热后放入小红辣椒煸炒；

3. 煸出辣味后放入蒜苗和蒜片翻炒；

4. 迅速翻炒几下后倒入鸡蛋块；

5. 根据个人口味放入少许盐和糖；

6. 淋入少许醋，再放入豆豉，翻炒均匀即可出锅。

心得分享：

1. 煎荷包蛋的油量比平时炒菜稍多一些，以免糊锅；

2. 荷包蛋煎得稍微老一点，会比较好吃；

3. 蒜苗如果买不到，可以用韭菜代替。

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