盘点新冠疫情对孕妇的那些影响

巴伦西亚CEU Cardenal-Herrera大学和意大利Catania大学的医学和物理治疗研究人员发表了关于新冠疫情期间对孕妇的影响研究结果。共有90名女性参加了这项研究，一般体力活动的减少和坐着的时间增加对孕妇生活方式的影响最大。

调查问卷的问题旨在比较分娩前和分娩期间的饮食习惯、体育活动，以便发现因疫情防控而引起的与孕妇健康有关的生活方式和质量的变化。

体力活动减少

在刚刚发表在科学期刊《国际环境研究与公共卫生》上的研究结果中，最突出的是孕妇适度体育活动减少了30%，步行时间减少了60%。参加锻炼的孕妇指出空间不足是主要原因，怀孕导致的疲劳或认为体育锻炼在她们的状况下不是优先事项。

正如CEU UCH物理治疗学系教授Gemma Biviá教授所强调的那样，“不运动和缺乏锻炼对任何人都是有害的，尤其是对孕妇来说，孕妇每周应至少做150分钟的中等运动。平均而言，参与研究的孕妇进行体育锻炼的时间从疫情前的每周94分钟到现在的68分钟，都低于建议的水平。”

步行减少了60%

研究还显示，大多数孕妇选择步行作为锻炼的主要来源，而疫情期在很大程度上阻碍了这种体育活动的继续。由于各国采取了特别限制户外体育活动的措施，平均每周步行时间从98分钟减少到38分钟，几乎减少了60%。这种习惯的改变，加上焦虑和对传染病的恐惧增加，对孕妇的生活质量产生了负面影响。

此外，参与研究的妇女中有52.2%不得不停止参加分娩课程，因为这些课程被取消了。只有24.4%的参与者能够通过互联网远程教学继续这项准备工作。

饮食几乎没有任何变化

除了锻炼之外，影响生活质量的另一个因素是饮食习惯，这可能受到与封锁有关的压力或难以购买新鲜产品的影响。然而，研究结果显示，孕妇的饮食模式几乎没有任何改变：她们依然能够遵循同样的饮食习惯。

Gemma Biviá教授说：“这一事实很重要，因为封锁产生的压力可能会导致食物引起焦虑行为，特别是过度食用含糖食物。这类食物增加了血清素的水平，从而增加了健康感，但也增加了患某些疾病的风险，如超重、肥胖、妊娠期糖尿病或心血管疾病，还可能导致胎儿巨大儿、分娩时体重过重。”地中海饮食模式是预防孕妇发生这些并发症最为可取的方法，只有三分之一的孕妇达到了建议的水平。

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