把洋葱放进袜子能治流感？这个外国偏方有点好玩

“在袜子里放洋葱”这可能听起来很奇怪，但很多外国把这当做治疗流感的方法。根据民间疗法，如果你患了感冒或流感，你所要做的就是把红或白洋葱切成圆片，放在脚底，然后穿上一双袜子。睡觉时把袜子穿在身上过夜，早晨醒来，病就好会了。

偏方的起源

据美国国家洋葱协会称，这种疗法最早可能可以追溯到16世纪，当时人们普遍认为，在家中周围放置生的切碎的洋葱可以保护免受黑死病的侵袭。在那些日子里，人们认为传染病是由有毒的空气传播的。此后，瘴气理论被以证据为基础的微生物理论所取代。把洋葱放在袜子里的想法也可能来自于古老的中医足底反射疗法。足部的神经几千年来一直是东方医学的焦点，被认为是进入内脏器官的通路。洋葱含有丰富的硫酸化合物，使其散发出刺鼻的气味。根据民间传说，当放在脚上时，这些化合物会渗入身体。然后就能杀死细菌和病毒，净化血液。在房间周围放置洋葱可以消除空气中的病毒、毒素和化学物质。

洋葱没法吸收病毒

目前还没有研究对袜子中含有洋葱的说法进行反驳，但据说袜子中含有洋葱的机理也值得商榷。洋葱是微酸的，所以如果涂在食物上，可能会有抗菌效果。它们远不如漂白剂或化学抗生素有效，病毒还需要与人类宿主直接接触才能传播，因此洋葱无法吸收病毒。如果你得了流感，并且愿意尝试任何方法来恢复，那么可以试试，毕竟在袜子里放洋葱不会有任何伤害。

吃洋葱对健康有益

不过，如果你想增强免疫系统，最好是吃洋葱而不是把它们放在袜子里。众所周知，吃洋葱，像大多数蔬菜一样，对健康有好处。洋葱是膳食中富含类黄酮的来源之一，它可以降低患癌症和炎症性疾病的风险。洋葱也是维生素C的重要来源，维生素C在免疫功能中起着重要作用。经常食用洋葱和打算，可预防心血管疾病的发生。

把洋葱放进袜子里不会伤害你，但也可能不会有什么帮助。为了从洋葱中得到充分的益处，并帮助身体从疾病中恢复或预防，试着把它们作为富含水果、蔬菜和全谷物的饮食的一部分。为了预防患病，建议大家要勤洗手，避免与病人接触，并考虑注射流感疫苗。同时，要确保有足够的睡眠。

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