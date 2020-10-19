保暖≠裹粽子！如何给宝宝御寒？这篇全是干货

不管你的宝宝怕不怕冷，在当下各位家长一定要把保暖工作做好。做好保暖并不意味着把宝宝裹成“粽子”，只要从上到下保暖得当，就可以让宝宝安然过冬。大家快来学一学“从头到脚”的保暖方法吧。

1. 脑袋戴帽，脖颈戴围巾

冷空气会从颈部钻到背部，宝宝就会觉得冷！做好头颈部的保暖工作，大家要给宝宝购买一定舒适有温暖的帽子和一条舒适柔软的小围巾。

宝宝的帽子应具有柔软舒适、通风透气、厚薄适宜等优点。帽子不要太厚，否则容易让宝宝头热，进而出现头晕、心烦等症状。宝宝保持头凉、足暖，就会心旷神怡，活力十足，气血循环通畅。

围巾和皮肤有直接接触，而宝宝的宝宝皮肤既脆弱又敏感，大家在给宝宝购买围巾时，一定要选择毛线质量有保证的围巾，以免对皮肤不良刺激引起过敏。

容易脱毛的围巾千万不要给宝宝佩戴，这类围巾极易让宝宝将绒毛吸进气管中或肺中，引发呼吸道疾病。

2.后背垫薄吸汗巾

宝宝容易出汗，大家可以在孩子玩耍前先在他后背放上一块吸水性好的薄毛巾。宝宝运动时产生的汗水都会被毛巾吸收，之后将这块隔汗巾取出，就可以保持衣服干爽，不会让他受凉生病~

另外，天气寒冷时，大家可以给宝宝穿毛衣、棉线衣或领口有按扣的绒衣，这样既延长了衣服的使用时间，又方便宝宝穿脱。

3.穿内衣保持腹部温暖

宝宝腹部受凉很容易造成脾胃功能受损，引起消化不良、腹痛、腹泻等症状。因此，大家一定要做好宝宝腹部的保暖工作，特别是晚上睡觉的时候。如果担心宝宝晚上蹬被子导致腹部受凉，可以让他睡在睡袋里，从而保持温暖。

内衣具有最基础的保暖作用，柔软的棉质内衣不但透气性和吸汗性较好，还能使空气保留在皮肤周围，降低体表热量流失。有的妈妈会给宝宝穿化纤内衣，但化纤这种材质会让皮肤的干燥和不适感变得更严重，宝宝会感到十分不舒服。

4.小手戴手套

等到天越来越冷时，家长就要给宝宝备一双手套啦~宝宝小手受凉，容易引起全身供血不足，进而导致咽部、鼻部、气管等上呼吸道粘膜血管收缩，降低对病原微生物的抵抗能力。潜伏在体内的致病菌就会趁机大量滋生，引起呼吸道感染。

大家要给宝宝购买一双合适的手套，以大小适中，穿脱方便为宜。手套过小，会影响手部血液循环；手套太大，会影响手指关节的正常活动。

5.小脚穿宽松鞋袜

宝宝小脚丫的表面脂肪较少，保温能力较弱，一旦小脚发冷，身体也很容易发冷。保持脚部温暖的关键在于坚持体育锻炼和穿好鞋袜。

大家要给宝宝穿舒适的棉质袜子，袜子一定要足够宽大，不能太紧，可以让宝宝的小脚丫运动自如。鞋子最好全棉材质的为佳，应具有柔软、宽松的特点。鞋内衬要使用柔软、舒适的棉织材料，鞋底要具有良好的防滑性、防潮性和耐磨性。

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