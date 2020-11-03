秋冬育儿是非题，你能满分交卷吗？

随着一波又一波冷空气的降临，如今早晚的温差越来越大，很多宝宝都难以适应，出现了腹泻、烂嘴角、嘴唇干裂等不适。面对这些季节性“难题”，你知道该如何科学应对吗？

下面有一份育儿是非题，赶紧来自测下，看看你是否能满分交卷！

题目1：宝宝秋季要注重护肤，既要补水又要补脂

正确答案：√

秋天天气干燥，有的宝宝的小脸会出现龟裂的现象。有的妈妈觉得要让孩子多喝水，是的，多喝水不仅可以补充水分还能加快新陈代谢，但想要让宝宝肌肤保持水嫩光滑，只补水是远远不够的。还有的妈妈认为，经常给宝宝洗澡可以改善皮肤干燥情况，但这样做不仅没用，甚至还会让皮肤变得干燥、瘙痒。

想要皮肤水嫩光滑，不但要给宝宝补充水分，还要补充脂分，从而在皮肤上形成保护膜，降低水分流失量，真正达到保湿的目的。因此，大家要给宝宝购买合适的护肤品。宝宝洗完澡后给他涂点抹润肤露，或者在皮肤干燥的部位涂抹凡士林，这都可以改善皮肤干燥的情况。

题目2：宝宝感冒发烧要立即送医

正确答案：×

天气寒冷，宝宝稍不注意就会感冒生病。通常来说，宝宝打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、发低烧等症状会在三四天内慢慢消失。感冒并不是什么重病，没必要带宝宝去医院，使用“家庭小药箱”就能应对。宝宝感冒期间，大家要让他多喝水、多休息，多吃富含维生素C的食物，这样感冒病菌很快就能被消灭，家长们要避免“反应过度”。

但如果宝宝出现以下症状，应及时送医：呼吸时鼻翼随着张大、翕动，看起来呼吸困难；体温大于39℃；鼻涕从清澈变浓浊；指甲和嘴唇发青；狂躁或昏睡；耳朵疼痛等。

题目3：所谓“春捂秋冻”，立冬前宝宝都要“冻”

正确答案：×

现在很多宝妈都提倡“秋冻”，也就是不过早过多地给宝宝增添衣物。这点做得很不错，确实，适当的寒冷刺激能够锻炼宝宝的耐寒能力。宝宝的身体得到在此期间可以得到锻炼，加快新陈代谢，增加产热量，增强对低温的适应能力。但要注意哦，如果你没能把握好“秋冻”的分寸，不但无法帮助宝宝增强耐寒能力，还很容易让他感冒生病！

建议当室外早晚气温低于10℃左右时，就不要给宝宝“秋冻”了~

题目4：秋天是宝宝断奶的好时机

正确答案：√

国内有很多专家都认为，给宝宝断奶的最佳时机是春秋两季。

因为夏天天气炎热，如果贸然断奶会使因断奶引起的食欲不振变得更加严重。气温较高时，宝宝肠胃消化能力较弱，也很容易引发消化道疾病。

而冬天天气寒冷，宝宝断奶后晚上睡不安稳，就容易因此生病。

如果按时间推算，宝宝断奶时正赶上夏冬两季，大家可以适当延迟一两个月。给宝宝断奶，一定要让他完成生理上和心理上的过渡和适应，渐进式断奶是最佳选择。

题目5：宝宝总腹泻，用抗生素才能好

正确答案：×

秋冬两季，宝宝很容易出现腹泻问题。不少妈妈一看到宝宝腹泻，就立即给他吃药止泻，甚至使用抗生素药物。其实，这个阶段的腹泻通常是轮状病毒性肠炎。对于轮状病毒引起的腹泻，目前还没有特效药，服用抗生素也是没有效果的，反而会消灭肠道里正常菌群，导致菌群紊乱，让腹泻变得更严重。

如果不清楚宝宝腹泻原因，不知道如何用药，一定要咨询医生听取专业意见，千万不要盲目服药。

另外，宝宝腹泻会导致体内水分和电解质大量流失，因此在日常护理时，还要注意给孩子补水！

题目6：宝宝“烂嘴角”，可以涂抹儿童专用润唇膏

正确答案：√

宝宝在秋天很容易发生“烂嘴角”，除了天气干燥的因素外，缺乏维生素B2也是一个主要原因。想让宝宝远离烂嘴角，大家要多给他吃B族维生素含量较高的食物，比如禽蛋、廋肉、胡萝卜、动物肝脏、新鲜绿叶蔬菜等。

宝宝已经“烂嘴角”了，进餐后要及时给他擦嘴，并要告诫他不要撕皮，也不要舔唇，以免加重症状。建议大家给宝宝买一只儿童专用润唇膏，每次吃完饭把嘴擦干净后，涂抹一下润唇膏，晚上睡觉时再涂抹一次，能帮助恢复。

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