美国母子拥有双色旋涡状眼睛，分外迷人

据《镜报》报道，美国一名妈妈患有罕见眼部疾病，并将它遗传给了自己的儿子。由于患有这种罕见遗传病，母子俩拥有双色旋涡状眼睛，蓝黑双间的双眼十分漂亮，令人惊叹。

母子俩患罕见眼疾，虹膜出现两种不同颜色

这位35岁的妈妈名叫伊丽莎白·泰勒，来自美国俄亥俄州，她的1岁儿子名叫利亚姆•梅克斯。这对母子患有虹膜异色症，患有这种病的人一个虹膜内会呈现两种不同的颜色。

妈妈伊丽莎白的眼睛分别是黑色的和深蓝色的，而儿子利亚姆的一只眼睛是蓝色的，另一只眼睛是棕色和蓝色的。

因眼睛不同被欺负，呼吁人们平等对待

伊丽莎白表示，她的爸爸和兄弟姐妹也患有虹膜异色症，她希望其他人对自己这种与众不同保持积极的态度。

伊丽莎白说：“我喜欢我的眼睛，因为它们是独一无二的，可以是不同的。”

伊丽莎白发布自己和儿子照片时，经常有粉丝询问她身体情况。尽管很多人都说她好看，但她也十分礼貌地给大家分享一些关于遗传和后天疾病的相关知识。

伊丽莎白说道：“我在成长过程中常常受人欺负，我的眼睛天生如此，但别人的反应让我的眼睛受到了过多的关注。”

“当人们觉得我的眼睛很奇怪时，我的眼睛就成了他们感兴趣的共同话题。但现在大家都使用社交媒体，我感到很幸运，因为可以激励那些和我一样的人。”

只有一个儿子被遗传，患同样疾病的名人并不少

伊丽莎白一共有5个孩子，但只有利亚姆一人被遗传了虹膜异色症。据了解，眼睛的颜色，尤其是虹膜的颜色取决于虹膜组织的色素沉淀和分布。所以，在虹膜形成过程中，任何一种因素对虹膜色素沉淀和分布产生影响，都会导致眼睛颜色的不同。

全球患有虹膜异色症的名人并不少，比如，东罗马皇帝安纳斯塔西亚一世、好莱坞女演员凯特•波茨沃斯、美剧《越狱》男主角文特沃斯•米勒、英国著名摇滚歌手大卫•鲍伊、英裔美国女演员珍•西摩尔等等。

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