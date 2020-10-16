宝宝呼吸嘈杂？要小心这几种病！

宝宝持续的呼吸噪音可能是由许多不同的因素引起的。嘈杂的呼吸是不正常的，通常表明你的孩子健康有问题。你应该带孩子立即去看医生，下面是宝宝呼吸噪音的主要原因，我们一起来看下：

喉炎

喉炎是喉部的炎症，通常由病毒引起。它的特点是呼吸嘈杂。孩子吸气时发出吱吱声。有时孩子呼气时也会发出同样的声音。经常半岁咳嗽，听起来像海豹吠叫，通常发生在发烧和流鼻涕之前。喉炎很容易用类固醇治疗。这种药物相当温和的，往往只需要一剂类固醇。如果情况比较严重，则需要更积极的治疗。

如果你认为孩子有喉炎，带他们去看医生，这样可以给他们注射一剂类固醇或根据具体状况给予更积极的治疗。

百日咳

百日咳是一种严重的疾病，但由于疫苗的普及，现在已经相当罕见了。疫苗在2个月、3个月和4个月注射。它开始时像感冒和咳嗽，但逐渐变得越来越严重，导致咳嗽痉挛。你的孩子咳嗽这么久可能会呕吐。咳嗽听起来有点像“呼”。它被称为“百日病”，因为它会持续很长时间（10-12周）。

如果你认为孩子有百日咳，带他们去看医生。如果你认为他们呼吸困难，脸色发青或呼吸暂停，请叫救护车。

急性会厌炎

急性会厌炎是导致呼吸嘈杂一个非常严重的原因。这是一种叫做急性会厌炎的细菌感染。由于对引起这种疾病的细菌（B型流感嗜血杆菌）进行常规免疫接种，现在这种情况非常罕见。这种疫苗被称为Hib疫苗，在2、3和4个月大时接种。这是一种危及生命的疾病，最常见于1-6岁的儿童。一般来说，孩子发高烧时身体很不舒服，他们流很多口水，因为他们无法吞咽唾液。他们呼吸困难，吸气时呼吸嘈杂。

如果你担心孩子患有急性会厌炎，请立即将他们送往医院。

哮喘

哮喘是一种非常常见的儿童疾病。婴儿期也可能有，但很少见。它通常在婴儿期后发育。

它会产生咳嗽、气喘和气短等症状。

大多数哮喘儿童是轻度哮喘，但许多儿童有更严重的哮喘。每年，都有儿童不幸死于哮喘。如果你担心孩子有哮喘，去带孩子去医院看看，了解如何管理哮喘对你很重要。

呼吸急症

如果孩子呼吸嘈杂并且有以下任何一种情况，请打120：

体温很高，看起来很不舒服；

坐得很直，流了很多口水；

吸气和呼气时呼吸有杂音；

皮肤看起来是蓝色的；

昏昏欲睡，反应迟钝；

易怒；

呼吸暂停了。

记住，如果你担心，最好去看医生，而不是像傻瓜一样坐在家里发愁！

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