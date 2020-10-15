如何和孩子正确谈论“性”？这份干货让你扫除尴尬

性问题是父母与孩子的必谈话题，但很多家长通常会避免这些对话。

为什么不跟子女谈论“性”？“令人难堪”是主要原因。还有那些不知道如何或何时进行这些对话的家长，以及一些老师，他们表示在让家长参与对孩子的性教育方面存在严重的困难。

好消息是，大多数青少年确实想和他们的父母谈论性，而且有证据表明这样做可以对他们的性决策产生积极的影响。

其实，从2020年9月起，在英国，中学已经把恋爱和性教育列为义务教育，政府指导建议学校让家长参与这一过程。作为中国家长，也必须要重视性教育。这里有一些小贴士可以帮助你解决谈论“性”的尴尬。

早点开始

一些父母告诉我们，他们没有给孩子进行性教育，因为他们还没有到年龄。实际上，性教育应该在很久之前就开始了。

当父母像谈论其他任何事情一样谈论性时，事情就容易多了。幼儿时期的适龄对话最好，要知道如果一个孩子足够大，开始能问一个问题，他们就应该得到诚实的回答。

然而，几遍父母一直等到孩子进入青春期开始在谈论也不算晚吧~重要的是要记住，男女父母都有自己的角色，我们必须和我们的儿子和女儿说话。在性教育方面，男孩有时会被忽视，有证据表明，一些年轻人更喜欢与同性家长进行这种对话。

和孩子一起学习

许多父母可能自己很少或根本没有接受过性教育。他们可能对自己应该教给孩子的东西只有一个模糊的概念，更不知道如何去教。

然而，如今的青少年可以在网上询问任何事情，并在学校接受性教育，他们比他们的父母学到了更多关于性的知识。青少年知道这一点，父母也知道这一点，这就使得谈论性成为一个无法克服的挑战。

如果家长担心不知道孩子问题的答案，那么可以查询书籍或者上网。许多家长告诉我们，当出现棘手的问题时，他们会和孩子一起上网学习。

避免过于严肃的讨论

大多数父母对和孩子谈论性的前景感到不安。年轻人意识到了这一点，害怕看到他们的父母谨慎小心而努力告诉他们他们已经知道的事情。当他们感觉到这种严肃的讨论要来时，他们会像躲避瘟疫一样避开它。然后他们会求助于老师、兄妹、朋友、网络、色情或其他任何一想到这些都不会尴尬的东西。

最好不要大言不惭，取而代之的是有教育意义的时刻。例如，当电视上出现一个问题或一个家庭朋友怀孕时，这就可以趁机和孩子谈谈性。这将有助于避免尴尬，并使谈论性行为正常化。有的家长还建议，在车里或散步时交谈有助于缓解尴尬，因为不需要进行眼神交流。

倾听，不要说教

在一项研究中，青少年被分配了一项活动，包括和他们的父母谈论性。大多数人没有这么做。当我们问为什么的时候，他们说他们“不能在餐桌上提出来”——因为如果他们这么做了，父母可能会说，“别告诉我你怀孕了！”，然后一场“讲座”便开始了。所以孩子权衡后拒绝了，我们真的不能怪他们。

当孩子们问关于性的问题时，最好是听，而不是说教。父母应该关心孩子为什么问这个问题，然后尽可能地回答，这将使孩子们放心，并愿意和你交谈。

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