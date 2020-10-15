感染是婴幼儿生病的主要原因，勤洗手很关键！

一项新的研究显示，在澳大利亚，近四分之三的婴儿需要去看医生，十分之一的婴儿在12个月大时到急诊室就诊。

这项由默多克儿童研究所（MCRI）牵头并发表在《儿科儿童健康杂志》上的研究发现，72.4%的婴儿去看全科医生，10.4%的婴儿因感染而到急诊室就诊，其中呼吸道疾病是最常见的原因。

抗生素是细菌感染的特效药

该研究涉及Barwon婴儿研究中的1，074个家庭，这是Barwon Health与MCRI和Deakin大学合作进行的一项重大研究。感染数据是通过父母报告、医生和医院记录分别在1、3、6、9和12个月大时记录。

Rowland博士说，研究发现母亲在怀孕期间接触抗生素、有哥哥姐姐、托儿服务、母乳喂养率降低都与婴儿感染有关。

抗生素可能在一般情况下以及在怀孕期间为细菌感染挽救生命，因此关键信息是在怀孕期间以及宝宝第一个月内母乳喂养方面，在必要时候需适当使用抗生素。这些因素可能有助于减轻感染。

母乳喂养的宝宝，感染率低

“平均而言，母乳喂养至少四周的婴儿总体感染率减少了约30%。”

这项研究发现，在一到四十周的时间内有托儿服务与感染总人数之间存在联系，但研究人员强调了儿童保育对儿童发展、家庭和社会的广泛积极影响。

平均而言，兄弟姐妹年龄在2至6岁之间的婴儿总体感染率较高，而兄弟姐妹年龄在10至21岁的婴儿患胃肠炎的风险更高。

在全球范围内，感染导致全世界近500万学龄前儿童死亡。

保持手部卫生对预防感染至关重要

MCRI的教授David Burgner说，在疫情期间，呼吸道感染报告（如流感）大幅减少，这表明良好的手部卫生对限制感染传播以及增加流感疫苗的摄取至关重要。

他说：“疫情期间很值得关注的是，在医院和购物中心等有潜在传染性的环境中，人们一直强调手卫生。这不仅有助于限制新冠在成年人中的传播，而且还可以防止其他儿童疾病”

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