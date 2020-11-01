这3样保暖衣物别给宝宝穿，危害可不小！

很多妈妈在给宝宝保暖的同时还不忘紧跟潮流，给宝宝穿上绘有漂亮图案的保暖内衣、好看的雪地靴等等。但你知道吗？这些保暖神器很可能会对宝宝的健康不利！

1.紧身保暖内衣

现在的保暖内衣通常都是紧身设计，保暖内衣尽管保暖效果很不错，但很多面料新颖的保暖内衣都是添加了人造纤维或化学纤维，通过阻挡外界和皮肤的热量交换达到保暖的目的。但是，这种保暖内衣的透气性较差，不利于汗液排出，不但会让宝宝感觉憋闷，还会皮肤瘙痒。

再说，化纤材质的保暖内衣容易产生静电，大量阳离子附着在皮肤周围，会导致皮肤变得干燥。宝宝长期穿这样的保暖内衣，有可能会皮肤过敏。

另外，专家表示，衣服过紧会妨碍宝宝胸部和手脚肌肉的发育，大家在给宝宝挑选衣服时，一定要注意衣服的松紧问题

2.手套和脚套

手套脚套太厚，会妨碍手指和脚趾的正常活动，手套脚套太小，会导致手脚血液循环不畅，影响手部和脚部的正常发育。所以一定要看看大小是否合适。

TIPS：

给宝宝戴手套时，都要仔细查看手套里有没有线头脱落。宝宝手指活动时如果被线头缠住，会妨碍手指局部的血液循环。

3.雪地靴

很多人把雪地靴当成冬季御寒的必要装备之一，为了满足人们的需求，很多鞋类生产厂家都推出了雪地靴。市场上热销的雪地靴除了女款外，儿童雪地靴的销量也很可观。

与普通童鞋相比，雪地靴的设计有很大的不同，对宝宝的脚部正常发育会有很大影响。雪地靴有很大的内部空间，宝宝穿上后，走路时脚部会发生一定滑动，行走时重力会顺着足部向四周扩散开来，导致足弓受到冲击。此外，大部分雪地靴的底板都是平的，没有任何弧度，里面全是很软的毛，而且很多雪地靴都是高帮鞋，不能很好地保护宝宝的脚踝。这样的设计，对于宝宝还没有定型的小脚而言十分不利。

TIPS：

大家在给宝宝购买冬季保暖鞋时要查看两个方面：其一是，除了要看鞋子是否保暖，还要看它的透气性是否良好；其二是，看鞋底是否软硬适中，最好不要购买有毛毛底的保暖鞋。

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