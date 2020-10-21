宝宝一岁后，喝什么奶好？这篇让你涨知识

话说宝宝1岁后，可以喝的奶就多了，比如鲜奶、纯奶、配方奶、酸奶等等。那么，到底喝哪种奶最好呢？今天这篇干货，就给各位宝爸宝妈涨知识，快来收藏：

♥ 配方奶 VS 牛奶 ♥

对于1岁宝宝而言，如果情况允许，母乳喂养的宝宝，最好还是坚持母乳喂养。奶粉喂养的宝宝，应继续喂食奶类，而配方奶是最佳选择。

配方奶粉是根据婴幼儿的发育特点进行设计的，添加了锌、铁等多种营养素，营养更全面。1岁以上宝宝对食物的营养密度有较高的要求，如果和成人的饮食结构保持一致，就无法保持真正的营养均衡。而配方奶根据1岁左右宝宝的生长发育需要，调整了一些营养元素的配比，可以更好地满足宝宝生长发育所需，因此，1岁后宝宝喝配方奶最为合适。

1-3岁宝宝每天的喝配方奶的量不应低于400ml，保持在400-500ml之间为宜。没必要喝太多奶，否则可能会影响其他食物的摄入，出现饮食不均衡的情况。

宝宝3岁后就可以喝纯牛奶了，每天喝300ml为宜。大家也可以继续给他喝配方奶粉，但最好不要喝添加蔗糖的奶粉。

请注意，作为配方奶粉的补充，也可以给宝宝喝牛奶或酸奶。牛奶是蛋白质、钙等营养元素的良好来源，如果宝宝不愿意喝配方奶粉，喝纯牛奶也是可以的。

♥ 鲜牛奶 VS 纯牛奶 ♥

这里所说的“鲜牛奶”，指的是采用巴氏杀菌工艺生产的牛奶，也被称为“巴氏奶”。

巴氏奶在生产过程中，通常是对原料奶进行72℃-85℃保温15秒的低温杀菌，从而保证牛奶的营养成分不流失。巴氏奶采用的杀菌方式较为温和，在保持牛奶卫生、将其中致病菌杀死的同时，最大程度地保留了牛奶中的营养。

而纯牛奶在生产过程中经过了超高温灭菌处理，有益菌和有害菌统统被灭杀，满足了商业无菌的要求，保质期可以达到30天甚至更长时间。纯牛奶味道香浓，保留了牛奶中的基本营养成分，但也造成了一定程度的营养流失。比如，牛奶中的B族维生素就流失了20%-30%。

所以，从营养的角度而言，给宝宝喝鲜牛奶更好。如果宝宝不愿喝配方奶，大家每天可以给他喝300ml的鲜牛奶或纯牛奶，温热一下就可以让孩子饮用。

♥ 牛奶 VS 酸奶 ♥

其实，酸奶就是经过发酵后的牛奶。牛奶发酵后，它含有的乳糖变成了乳酸，更容易被人体消化吸收。而且，酸奶中含有一定量的益生菌，会对宝宝的健康有好处。但从营养的层面而言，酸奶和牛奶都很nice~

如果宝宝对乳糖不耐受，给他喝酸奶更为合适。如果宝宝没有出现乳糖不耐受，牛奶喝酸奶都ok。这里需要提醒大家注意，给宝宝喝原味酸奶为宜。宝宝喝含糖酸奶，有可能会摄入过多纯糖，容易造成儿童肥胖的问题。

♥ 牛奶 VS 羊奶 ♥

牛奶和羊奶的营养成分差不多，从营养吸收的角度来说，羊奶可能要比牛奶更容易吸收一些，但差别很小。一个健康宝宝对牛奶和羊奶的吸收程度总体相差不大，因此也不要太纠结，既可以喝牛奶，也可以喝羊奶。

♥ 牛奶 VS 儿童奶 ♥

尽管被称为“儿童奶”，但这类奶并不像配方奶一样，是根据宝宝身体发育需要设计的，只是在牛奶中添加了很多添加剂和糖分，让口味更香甜而已，以便让孩子爱喝。

其实，儿童奶的营养不如鲜牛奶或纯牛奶，反而因为添加了过多的糖分，增加了儿童肥胖的风险。因此，最好不要给宝宝喝这种牛奶。

♥ 进口牛奶 VS 国产牛奶 ♥

自从08年三聚氰胺事件以来，民众对国内的奶业安全信心不足，很多妈妈更喜欢在实体店或网络上给宝宝购买国外牛奶。

进口牛奶通常是纯牛奶，保质期在1-3个月不等。只要产品质量合格，又在保质期内，给宝宝饮用没有问题。但也无需过于热衷“洋牛奶”，其实不管是国产产品还是进口产品，纯牛奶的营养成分基本没什么区别。

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