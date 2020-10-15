裸眼视力将纳入中考考核，就问你心里慌不慌！

近日，山西省长治市将把裸眼视力和体重考核结果纳入中考总成绩的消息，引发社会关注。

不少近视学生都表示，瑟瑟发抖~这到底是怎么一回事呢？

分为三档，分差不大

事情要从去年说起。2019年6月，长治市宣布了一则新消息：从2022年开始，本市中考将增设学生综合素质评价50分，其中身体素质占20分。这20分包括10分的过程性评价和10分的结果性评价。过程性评价重点考查学生参与各项体育活动、心理健康表现等情况；结果性评价主要考查学生体重、裸眼视力情况，各占5分。

而在视力这块，根据规定，“裸眼视力分为三档，大于等于4.9为正常视力，得5分，4.6到4.8之间为中度近视，得4分，小于等于4.5为重度近视，得3分。”

支持or反对，各执一词

对于这一举措，网友们的态度也分为两个阵营。支持的一方认为，将裸眼视力纳入考试成绩可以起到一个良好的导向作用，让学生们爱护眼睛，保护视力。而反对的一方则认为，这一举措“涉嫌基因与经济双重歧视”。

毕竟考场如战场，虽说视力的分值最多只相差两分，但是也能刷掉一大批人，那么自然有家长提出异议：如果我家孩子是先天性近视或意外导致的近视，那岂不是很不公平？针对这一点，教育局的有关负责人解释说，先天性近视的学生可提供医院就诊及治疗相关证明材料，学校审核公示无异议后，直接得5分；因意外事故导致裸眼视力受损的学生，可通过医疗部门出具诊断证明，学校审核公示无异议后，也可以得5分。

保护视力，刻不容缓

虽然对于长治市的做法褒贬不一，但是这一举措也给我们敲响了警钟：保护视力，刻不容缓。那么，该如何保护孩子的视力呢？

1.减少用眼时间

保护视力最直接的方式就是让眼睛多休息。如今学生课业负担重，学习压力大，用眼时间过长，家长和老师都应注意，要适量帮孩子减轻课业负担，让孩子在两次用眼之间有充分的休息时间。

2.少接触电子产品

随着手机、平板、电脑等电子产品的普及，近视率也居高不下，电子产品已成为学生近视的头号原因。因此，要想保护孩子视力，就需要让他们少接触电子产品，规定好使用时间，谨防沉迷。

3.增加户外运动时间

预防近视最有效的途径就是增强户外运动。户外活动不仅能让孩子更多地接触阳光，促进多巴胺的分泌，而多巴胺能阻断眼轴的增长，减少眼轴发育过快的风险，另外，紫外线还能增加体内维生素D的合成，使巩膜变硬，同样对减缓眼轴增长有帮助。

4.日常护眼

在日常生活中，我们要充分认识到护眼的重要性。在学校，认真做眼保健操，课间去走廊远眺或闭目养神；在家，调整坐姿及用眼角度，多吃对视力有益的食物，如胡萝卜、橙子、鸡蛋、菠菜、猪肝。

除此之外，应减少雪糕、甜品等甜食的食入，因为甜食会消耗维生素B，降低体内钙质，减弱眼球壁弹性，眼球易扩张，眼轴增长导致近视。同时，血糖含量增加会引起晶状体变凸，引起近视。

我们应从小教育孩子爱眼护眼，让孩子明白视力的重要性，养成正确的用眼习惯，这将会有益于他们的一生。

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