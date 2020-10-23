黑胡椒土豆条鸡翅来了，美味易做，小朋友点名要吃！

鸡翅不管是烤着吃，炸着吃，炖着吃……都好吃，口感嫩滑，富含胶原蛋白，不光孩子们爱吃，相信很多大人也喜欢。

今天做一道黑胡椒土豆条鸡翅，煎到香酥的土豆条，表皮焦黄超入味的鸡翅，带着浓郁的黑胡椒香味，吃上一口就停不下来，沾了满手的酱汁也想吮干净。

黑胡椒味道香，带着点孩子可以接受的微微辣，不止好吃，更开胃。这道菜没有放辣椒，口感更适合孩子，如果喜欢吃辣，可以加点小米辣一起炒匀。香辣开胃，爱吃辣的福音。

煎鸡翅，土豆时建议用不粘锅，小火。火大糊了很浪费食材，毕竟现在鸡翅好贵呢。

原料：

鸡翅中9个，土豆一个，蒜两瓣，生抽两勺，老抽一勺，料酒一勺，蚝油一勺，黑胡椒酱一勺，芝麻一勺，孜然一勺，椒盐少许。

步骤：

1.土豆切成手指粗的条，鸡翅洗净从中间剪开，加入蒜末，两勺生抽，一勺老抽，一勺料酒，一勺蚝油，一勺黑胡椒酱拌匀腌制半小时入味。

2.油锅中火放入土豆条煎到表面焦黄盛出，放入鸡翅煎到表面金黄，放入腌鸡翅的料汁，放入土豆条，加芝麻孜然，撒上椒盐粉拌匀。

3.出锅啦，赶紧给小朋友尝尝吧~

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