静电又作怪！教你几招，把孩子变成“绝缘体”

自打入冬以来，静电就频繁作祟。

开门被电、穿衣服被电、甚至连洗手都会被水流电到……

小家伙都被电得生无可恋……

感谢首席造型师“静电老师”给我做的发型

原来，冬天里最怕的不是冷，而是怕这噼里啪啦的静电。

那么，要怎么做才能防止静电伤害孩子呢？来看看下面的干货：

♦ 小心！静电或会让宝宝生病

静电产生的原理就是摩擦。在空气干燥的冬季，化纤面料的衣服在相互摩擦时就很容易产生静电，有的宝宝还会被电哭。其实，静电除了会吓到宝宝，还可能会让宝宝生病：

1.造成血钙流失

持续的静电会使血的碱性上升，血清中钙含量下降，尿中钙的排泄量上升。宝宝的身体正在发育，多多少少都会有一点缺钙，如果再因静电造成血钙流失，就会影响到成长发育。

2.引起皮肤炎症

静电会吸附大量灰尘，而灰尘中含有很多细菌、病毒和有害物质，很容易引发皮肤炎症。而且，静电容易对皮肤产生不良刺激，影响皮肤的细嫩和光泽度。皮肤易过敏的宝宝被静电刺激后还会出现发炎、红肿、瘙痒等不良症状，免疫力差的宝宝甚至会被诱发哮喘、气管炎。

3.引发心律失常

电压过大会使宝宝感到头疼、烦躁，身体有燥热感。静电太多还会让宝宝脆弱的心脏难以承受，静电不但让体表电位差改变，还会对正常的心电传导产生影响，严重的还会诱发心律失常。

♦ 如何消除宝宝身上的静电？

一般来说，冬天孩子穿的衣服比较多，就很容易静电。那么，该如何保护好孩子，消除宝宝身上的静电呢？

1.勤洗澡勤换衣，就可以有效去除皮肤上集聚的静电。

2.为防止宝宝被电到，大家可以用棉抹布或小金属物件（比如钥匙）先触碰水龙头、大门、门把手、床栏、椅背等等，这样就可以将静电消除，之后再用手碰。

3.让宝宝待在有暖气的房间里，可以让他赤脚在地上走一走，有助于体表集聚的静电得到释放。

4.外出前先给宝宝洗手，或者让他摸一摸墙壁，这样做的目的就是转移静电。另外，不要给他穿化纤材质的衣服。

5.随身携带一小瓶喷雾，随时在宝宝衣服上喷点水，只要一丁点就行。

♦ 预防静电，请给宝宝穿全棉衣服

秋冬季容易产生静电的衣服，大多是因为其成分为化纤。所以，到了寒冷的季节，父母在给孩子选择衣服时就要注意，尽量少选择化纤制品，选择一些棉麻制品，产生静电的机率就小得多。

在购买宝宝的衣服时，最好选择全棉的天然面料，不要因为图便宜、方便就买化纤面料的衣物。在日常清洁宝宝衣物的时候最好加入一些衣物护理剂，通过添加衣物柔顺剂会变得分外柔顺。而不同质地的衣物需要有不同的处理方法，例如羊毛材质的衣服在30摄氏度以上的水溶液中要收缩变形，所以洗涤时的温度不能超过30摄氏度。

在给孩子穿衣服的时候，可以先开一小会加湿气，这有助于增加空气的湿润度。孩子用的洗衣剂可选择去静电洗衣液，在清洗时还可以加入一些柔顺剂，效果会更好。孩子的衣服和大人的衣服最好分开来洗，同样可以预防静电的产生。

♦ 日常预防静电小常识

日常生活中，只要做到以下几点就可以有效防静电：

1.注意日常饮食

大家要让宝宝多喝水，多吃酸奶、蔬菜、水果等酸性食物，并且注意补充维生素C和钙质，降低静电产生的不利影响。苹果、香蕉、番茄、胡萝卜、卷心菜、猕猴桃等食物中富含维生素C，大家要经常给宝宝吃。另外，甲鱼、带鱼可以增加皮肤的保湿性和弹性，具有很好的去除静电功效。

2.养成良好习惯

对于容易产生静电的物品，在触碰前可以用湿抹布擦一擦，将其表面的静电去除。关闭电视或电脑后，要立即洗脸洗手，这样可以让皮肤表面的静电在水中释放掉。

3.房间内保持一定湿度

冬季要经常打开窗户通风换气，保持室内空气流通。在宝宝换衣之前可以先开一小会儿加湿器，在客厅或是阳光种些绿色植物，还可以在房间摆上一杯水来增加空气中的湿度。

4.注意衣物和家电防静电

室内从窗帘到地毯最好都少选用化纤制品，大人的衣物也少用化纤制品，有时孩子抓住妈妈的衣角也会被电到。各类电器都要接好地线，电器上不盖上化纤的装饰品。

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