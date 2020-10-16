只因蚂蚁咬了一口，女子当场心脏骤停

外出游玩的时候最希望能平平安安，这样才能玩得尽兴。然而近日，广州的江女士在旅游时遇到了麻烦，她被一只蚂蚁咬了，本没有当回事，没曾想没过多久，江女士就头痛欲裂甚至还出现了短暂的休克，心脏突然骤停。所幸在医生的抢救下，江女士成功脱险。

据江女士本人回忆：“当时我到了园区的停车场，一下车不知道踩了什么，然后就发现脚被蚂蚁给咬了。把蚂蚁拍死之后，就出了停车场，进入了园区。”没想到只过了20多分钟，江女士就突然头疼的不行，随后就昏了过去。到医院之后，一度心脏骤停，幸亏医生抢救及时，才躲过一劫。

经过调查，咬江女士的是红火蚁！

根据资料显示，红火蚁分布广泛，是破坏力极强的入侵生物，对人有着不小的攻击性，一旦咬住人的皮肤，就会用尾部的毒针反复蛰多次，并且释放出毒液。

红火蚁的毒液会让人产生如火灼伤般疼痛感，随后会有水泡冒出，大部分人只会有痛感、不舒适，一些人对毒液中的蛋白过敏，出现休克甚至是死亡的情况，江女士休克就是因为过敏。

一般来说，被红火蚁叮咬了，可以及时用清水或者皂水清洗被叮咬部位，从而稀释毒液缓解中毒症状；接着可用冰块冷敷，缓解疼痛和红肿情况；此外要注意保护伤口，不要用手搔抓，以免导致继发感染。而如果出现严重的过敏情况，那么要及时送医治疗，最好能将红火蚁带上，方便医生诊断。

带娃出门，该如何预防昆虫叮咬？

大人被虫子叮咬都有这么强烈的反应，孩子自然是更加危险，所以带他们出门的时候，一定要做好防范：

1.衣着合适

带娃出门的时候，不要只想着好看，还要注意选择防蚊虫的衣物。比如穿长袖长裤，上衣最好能自带帽子；颜色不要过于鲜艳，尤其是黄色和红色，很容易招惹虫子，浅蓝、浅绿都是不错的选择。针织衣服表面要尽量光滑，这样蚊虫不容易粘附在表面；去山区、森林等植被多的区域，尽量不要穿凉鞋，而是选可以保护脚踝的高帮鞋子。

2.主动远离

家长们要主动规避风险，尽量带孩子远离蚊虫聚集地；避免长时间坐卧在草地、树林中。如果看到植物叶子有被啃咬的痕迹，那么禁止孩子去触碰，附近很可能有松毛虫、桑毛虫、刺毛虫等昆虫，以防被蜇伤。

看到蜂窝要主动远离，在野外的时候不要主动招惹不熟悉的虫子。带孩子玩耍的时候，要随时看着他们，不要随意翻动土块石丘，很可能翻出蜘蛛、蝎子、蜈蚣类毒性较强的昆虫。

3.选对地方

如果准备野营露宿，那么一定要选对地方，因为不少夜间活动的昆虫都有极强的毒性，有些只是在皮肤上停留一下，就可能导致水肿性红斑、丘疹、水疱，灼痛刺痒。建议选择干燥、避风、平坦处，周围的植被也要少一些。

除此以外，还可以给宝宝涂抹一些防蚊驱虫的物品，保护暴露在外的皮肤。可能有些妈妈会担心，这些防蚊驱虫的产品会给孩子的健康带来不利。但其实虽然这些产品可能含有农药等成分，但是只要不要接触伤口、眼睛、嘴巴等区域，就不会有太多危害。而且相较于蚊虫叮咬，这些危害可以忽略不计了。

4.及时处理

如果孩子还是被蚊虫叮咬了，那么就要及时处理，比如用碘酒或酒精做局部消毒处理。而如果出现伤口红肿发炎、发烧的情况，那么要及时去最近的医院检查治疗。若是被蜘蛛、蝎子、蜈蚣等毒虫蜇伤了，那么可以用绳子、衣服等绳索在伤口近心端扎紧，不要挤压伤口并及时送医。注意每隔10-20分钟松开一次，以防局部缺血坏死。

小小的虫子看似微不足道，严重起来是会要人命的。带孩子外出的时候，一定要做好防护，出现问题也要冷静处理，及时解决。

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