香菇玉米胡萝卜骨头汤，你不知道的好滋味！

香菇玉米胡萝卜骨头汤，清淡鲜美又营养，是非常适合滋补养生的一款汤。

香菇味道鲜美，香气沁人，营养丰富，素有“植物皇后”美誉，常吃可以增强免疫力，加上胡萝卜和玉米还有排骨一起熬制成汤，味道清甜，营养更全面，老少皆宜！

食材：

干香菇，玉米，胡萝卜，筒子骨，姜片，料酒，葱花，盐。

步骤：

1.干香菇提前用开水泡发，胡萝卜去皮切块，玉米切断。筒子骨洗净放入锅中烧水，加一勺料酒，加姜片焯水三分钟，捞出冲洗干净浮沫。

2.将焯好水的筒子骨放入电压力锅中，再倒入玉米，胡萝卜，香菇加足量的清水盖上锅盖，开启煲汤模式。

3.带气压降下，打开锅盖加适量盐，撒上葱花出锅即可。

鲜美好喝，营养美味！

温馨小贴士：

1.筒骨一定要充分浸泡，去除血水。一定要冷水下锅，这样骨头才能炖的鲜嫩不老不柴，比较好吃。

2.炖汤的时候不用放太多的调料，要保证食材的原汁原味。

3.配菜的话也可以换成其他的食材，根据自己的喜好来。

天气渐渐冷起来了，喝碗热汤还可以驱寒暖身！！记得常给家人做哦！简单几步轻松搞定！

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