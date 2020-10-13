美国警察又犯众怒，竟跪压黑人孕妇

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，黑人男子弗洛伊德被警察跪压致死的抗议还没有完全平息，密苏里州再次发生类似事件：一名怀孕9个月的黑人孕妇近日遭警察跪压逮捕。事件曝光后，民众的怒火再次被点燃，聚集在当地市政厅示威已超过5天。

孕妇被警察跪压，警察声称很小心

据媒体报道称，这起事件发生在密苏里州堪萨斯市一处加油站附近。据流传的现场视频显示，当时，孕妇面朝下趴在地上，被被警察用膝盖抵住后背和臀部。随后，警察拉起她的右臀，孕妇艰难地坐了起来。

事发后，当地警察局发表声明称，涉事警官表示他当时很小心，并没有用腿去压孕妇。警方还将孕妇送往医院做检查，现在她已经出院。9月30日晚，警方接到加油站和便利店保安的电话称“有15-20人在闹事”。警方赶到现场时，当事业主表示：“希望所有不买东西的人离开现场。”

根据警方公布的视频显示，事发时有十几个人聚集。其中一名男子干扰警察执法，还不愿离开现场。警方想要将这名男子逮捕，但遭到人群阻拦。警方表示：“事发时，这名黑人孕妇和另一名男子想要将犯罪嫌疑人从警察身边带走。”警察原本想站着将黑人孕妇逮捕，但她用身体拒捕，这才将其按在地上。

幸好胎儿并无大碍，涉事警察并没有被处分

据悉，被逮捕的黑人孕妇名叫德佳·斯托林斯，现年25岁。她的律师在接受CNN采访时表示，斯托林斯已经怀孕9个月了，他质疑警方为何要用身体撞倒孕妇，还用膝盖抵住她的后背。据律师透露，斯托林斯现在“背部有神经问题”，身上有很大一块淤青。她已经去了两次医院，目前胎儿并无大碍。

此事曝光后，再次引发黑人群体不满，一群抗议者来到当地市政厅外示威，要求警察局长引咎辞职，同时要求市政府将警局一半的预算用在当地黑人社区的社会服务上。警察局的发言人在回应此事时表示，局长不会辞职，也不会公布涉事警察的姓名。目前，涉事警察没有受到任何纪律和行政处分。

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