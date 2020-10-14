奶瓶也有保质期！快看看你家的奶瓶是否“超期服役”

很多新手父母认为，只要奶瓶没有破损，就可以一直给宝宝使用。但你知道吗？奶瓶也是有保质期的，保质期的长短由奶瓶的材质决定。为了宝宝的健康，赶紧来了解一下相关知识吧~

奶瓶也有保质期

奶瓶有保质期，保质期的长短取决于奶瓶所用的材质，常见的奶瓶材质有塑料奶瓶、玻璃奶瓶、不锈钢奶瓶等：

1.塑料奶瓶

塑料奶瓶可以分为PES奶瓶、PP奶瓶、PPSU奶瓶等，不同类型的塑料，其保质期也是不同的。PP奶瓶的保质期较短，一般只有三个月；PES奶瓶和PPSU奶瓶的保质期稍微长一些，可以用6个月左右。如果发现奶瓶有老化迹象，比如手感粗糙、瓶身模糊等，就要及时更换了。

2.玻璃奶瓶

玻璃奶瓶内部结构稳定，不易被腐蚀，也不易变质，所以保质期通常很长，可以一年换一次。但如果玻璃奶瓶的瓶身上出现裂痕，应及时丢弃换新，以免划伤小宝宝。

3.不锈钢奶瓶

不锈钢奶瓶是用铝合金制作而成，铝合金这种材料化学稳定性高，不易腐蚀，耐高温性和耐摔性较好，十分实用。因此，不锈钢奶瓶的保质期很长，几乎可以无限期使用。不过大家需要注意的是，不锈钢奶瓶在使用时如果被过度损坏，仍然需要更换的。

宝宝奶瓶多长时间更换一次，取决于奶瓶的材质，不同材质的更换时间是不一样的。但当奶瓶会对宝宝的健康造成危害时，大家就要及时更换。

多长时间更换一次奶嘴比较合适？

奶瓶上的奶嘴是消耗品，长时间使用后会变质、变硬。奶嘴的消毒次数频繁，老化速度越快。如果发现奶嘴有破损，应立即换新的。因此，大家要经常查看宝宝的奶嘴，并且注意不同材质奶嘴的更换时间也是不同的。

这里建议大家，乳胶奶嘴每隔2个月更换一次，硅胶奶嘴每隔3个月更换一次；塑料奶嘴每隔6个月更换一次。

大家如果发现以下情况，应及时给宝宝更换奶嘴：

一是，奶嘴颜色发生改变，这说明奶嘴已经老化；

二是，奶嘴膨胀或发粘，这也有可能是奶嘴老化导致的；

三是，奶液从奶嘴里流出。一般情况下，奶液应从奶嘴里慢慢滴出来，而不是流出来。如果奶液流速较快，说明奶嘴孔较大，应及时更换；

四是，奶嘴有破损或裂缝。宝宝喝奶时，如果奶嘴碎片掉进宝宝嘴里有可能引发窒息，危及生命，一定要小心！

五是，奶嘴变薄，说明奶嘴强度不足。大家可以用力拉拽奶嘴头，如果奶嘴可以恢复原状，说明情况较好可以继续使用；如果奶嘴没有恢复原状，说明强度变差，不应继续使用。

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